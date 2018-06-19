Tebriz-Van tren seferleri başladı

Van'da güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonucu, PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 3 yıldır yapılmayan Tebriz-Van yolcu treni seferleri, yeniden başladı.

Terör saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen Tebriz-Van yolcu treni seferleri, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla karşılıklı olarak yeniden yapılıyor.

İran'ın Tebriz kenti ile Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 vagonlu ve 240 kişi kapasiteli treni, Van Garına ulaştı.

Trenle gelen İranlı yolcular, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle kent merkezine getirildi.

- "Sadece Van için değil ülkemiz için de çok önemli bir gelişme"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tebriz-Van tren seferlerinin başlamasının kentte heyecan oluşturduğunu söyledi.

İlk trenin Van'a ulaştığını, ilerleyen günlerde de seferlerin yoğun bir şekilde sürmesini, çok sayıda kişinin kente gelmesini beklediklerini anlatan Takva, "Bunu sadece Van için değil ülkemiz için de çok önemli bir gelişme olarak değerlendirmek gerekiyor. Yolcu vagonlarının bugün sabah saatlerinde ilimize ulaşmasını büyük bir sevinçle karşıladık. İran'da demiryolu ağları oldukça gelişmiş. Dolayısıyla Tahran ve İran'ın güney kentlerinden de önümüzdeki dönemde yolcu vagonlarının Van üzerinden ülkemize giriş yapacağını memnuniyetle ifade etmem gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.