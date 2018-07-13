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Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:48 | Son Güncelleme

Bugün ortaya çıkan otopsi raporuyla iddia edildiği gibi intihar etmediği, tecavüze uğradıktan sonra şüpheli bir şekilde plazanın 20. katından atıldığı ortaya çıkan Şule Çet'in kardeşi, serbest kalan zanlıların tutuklanması için son çare olarak sosyal medyadan kampanya başlattı. Yürek yakan bir mesaj paylaşan Şenol Çet, yetkililere çağrı yaptı.

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Ankara Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştuğu Çağatay A.’ya ait Çankaya ilçesindeki bir plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00’da düşerek ölmüştü. Başlatılan soruşturmanın seyri, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuyla değişti.

UYKU İLACI VERİLİP TECAVÜZ EDİLMİŞ

Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer aldı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edildi. Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay A.'ya ait olduğu belirlendi.

PENCEREDE ŞULE'YE AİT PARMAK İZİNE RASTLANMADI

Çet'in düştüğü ofisteki 25 ayrı noktada da parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan kriminal incelemenin ardından soruşturma dosyasına gönderilen Olay Yeri İnceleme Raporu'nda Çet'in 3 farklı yerde (bir gazoz kapağında, çalışma ofisi masasında ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet'in düştüğü 1.20 santimlik pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise genç kadına ait parmak izi tespit edilemedi. Tecavüz bulguları ile Çağatay A.'ya ait olduğu belirlenen DNA izlerinin bulunduğu rapor 4 Temmuz tarihini taşıyor.

Şule Çet’in düştüğü ofisteki 25 ayrı noktada da parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan kriminal incelemenin ardından soruşturma dosyasına gönderilen Olay Yeri İnceleme Raporu’nda Çet’in 3 farklı yerde (bir gazoz kapağında, çalışma ofisi masasında ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet’in düştüğü 1.20 santimlik pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise genç kadına ait parmak izi tespit edilemedi.

KARDEŞİNDEN SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Şule Çet'in kardeşi Şenol Çet, twitter'dan bir hesap açarak yetkililere seslendi. Olayın olduğu günden bu yana yaşananları anlatan Çet, kardeşini katlettiğini düşündüğü zanlıların tutuklanması için son çare olarak sosyal medyadan kampanya başlattı.

İşte Şenol Çet'in paylaşımları:

Ben Şenol Çet kardeşim #ŞuleÇet için adalet arıyorum. Adaleti sosyal medyada sesimizi duyurarak sağlamak için twitter hesabı açtım. Bugüne kadar kardeşim cinayete kurban gitti dedim kimse inanmadı otopsi raporunda kardeşimin öldürüldüğünü kesinleşti.

Kardeşimin katili Çağatay Aksu Şule’ye tecavüz etmiş. Camdan aşağı atıp intihar süsü vermiş. Ben adalet arıyorum öfkemi içimde tutarak adalet arıyorum. Onun cezasını yargı versin. Adalet istiyorum adalet. Gereken cezayı alsın istiyorum.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
devletin gücü zengine yetmez fakire garibana yeter, devlet masumu cezalandırır suçlunun hakkını savunur...
bu memleketin çoğu adaletten memnun. kimse Adalet yok demesin boşuna
zengine birşey olmaz. istediğin kadar kampanya yap.
Bütün deliller tecavüz ve cinayeti gösteriliyor.Tutuklama ve ceza için daha ne bekliyorsunuz.
Maalesef hiç bir zaman bitmeyecek bu aşağılık yaratıklar.
kimse de demıyoki ne işi var gece 04 te dışarlarda plazalarda
ADALET... ODA NEDİR?
Allah kimselere yaşatmasın. çok acı bir şey...
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