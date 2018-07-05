HABER

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitelerinde "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısı ile fotoğrafları paylaşılan Korhan Şahin, kendisine atılan iftira nedeniyle yolda yürüyemez hale geldi. Fotoğraflarını paylaşan vatandaşlara seslenen Şahin, "Lütfen fotoğraflarımı paylaşmayın, bu bir iftiradır" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf olan Korhan Şahin, yakınlarının 20 Mart 2018'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden kendisine yolladığı bir paylaşım ile hayatının şokunu yaşadı. Kendi fotoğraflarının bulunduğu bir paylaşıma "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısının yazıldığını gören Şahin, bu konuya anlam veremedi.

'DAVA AÇTIRMA KENDİNE'

Paylaşımın nereden çıktığını araştırmaya başlayan Şahin, Instagram üzerinden kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan kişinin bunu yaptığından şüphelendi. Bu şahsın, kendisine yolladığı "bir davada kendine açtırma" şeklindeki mesajı hatırlayan Şahin, fotoğraflarının olduğu paylaşımın kaldırılması başvurusunda bulunmak için Ankara Adliyesine gitti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şahin'in başvurusu üzerine belirlenen paylaşımlar için kaldırma ve engelleme kararı verdi.

'YOLDA RAHAT YÜRÜYEMİYORUM'

Söz konusu paylaşımlar, 8 yaşındaki Eylül ile 4 yaşındaki Leyla cinayetlerinin ardından tekrardan ortaya çıktı. Çocuk tecavüzleri ve cinayetleri konusunda tepkili olan vatandaşların "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazılı fotoğrafı paylaşma sayısı arttı. Vatandaşların paylaşımları üzerine tedirgin olmaya başlayan Şahin, yolda rahat bir şekilde yürüyemez hale geldi.

Şahin, 20 Mart'ta Instagram üzerinden kendisine mesaj atan "melih.soykan06" kullanıcı adlı tanımadığı kişinin, fotoğraflarını kopyalayıp üstüne "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" şeklinde yazı yazdığını öne sürdü. Tecavüz ve aranma iddialarını yalanlayan Şahin, kendisinin emekli polisin çocuğu olduğunu, böyle bir şeyin olması durumunda ailesinin kendisini adli makamlara teslim edeceğini ifade etti. Şahin, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiğini ve şikayetçi olduğunu kaydetti. Fotoğraflarının paylaşılmasına sebep olan kişinin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesini isteyen Şahin, "Türk halkına buradan sesleniyorum. Bilip bilmeden benim fotoğrafımı paylaşıyorlar. Böyle bir suçun aslı yok. Benim sabıkam bile yok. Böyle bir durum olmuş olsa güvenlik güçleri gelip beni adresimden alırlardı" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR BİLİP BİLMEDEN PAYLAŞIYOR'

Söz konusu paylaşımlardan arkadaşlarının kendisine söylemesiyle haberdar olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarım, 'Korhan biz seni tanıyoruz, esnaf adamsın. Bunu, sana aşırı bir düşmanlık besleyen kişi yapmıştır' diyorlar. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldım. Sosyal paylaşım sitelerinden halen fotoğraflarım paylaşılmakta. Tanıyanlar zaten inanmıyor ama tanımayanlarda inanmıyor. Bana 'Beyfendi yüzünüz hiç öyle bir insana da benzemiyor' diyorlar. Böyle bir iftira ile karşı karşıyayım."

Suçsuz olduğunu ve sokakta yürürken çekindiğini belirten Şahin, "Çünkü vatandaşlar bunu bilemiyor. Çocuk istismarlarını görüyoruz. Benim iki çocuğum var, toplumda böyle pislikler de oluyor. Halkımız görsün, gerçeği bilsin, böyle paylaşımlara itibar etmesin. En yakın zamanda bu fotoğraflarımı paylaşan şahıs yakalanacaktır. Yürürken çekiniyorum, tepki olabilir diye. İnsanlar bilip bilmeden kopyalayıp paylaşıyor" diye konuştu.

tecavuz1

Kendisine iftira atan şahsın en yakın zamanda yakalanmasını istediğini ifade eden Şahin, "Tanıyanlar varsa polise ve savcılığa bildirmesini istiyorum. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olsun. Benim fotoğrafımı paylaşan vatandaşlara sesleniyorum; lütfen fotoğraflarımı paylaşmayın, bu bir iftiradır. Fotoğrafım çalınıp üzerine bu yazılıyor ve paylaşılıyor" dedi. (İHA

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
BM, 'Savaş Çarı'nın eşini, Kıbrıs'a özel temsilci atadıBM, 'Savaş Çarı'nın eşini, Kıbrıs'a özel temsilci atadı
Marmara'daki kazada hasar gören LPG Tankeri havadan fotoğraflandıMarmara'daki kazada hasar gören LPG Tankeri havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftira istismar Ankara korhan şahin

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İlginizi Çekebilir

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sosyal medyada açılan sahte hesaplarla suçsuz insanlara da iftira atılıyor hedef gösteriliyor. Sahte hesaplardan haber yapılması ve dikkate alınması mağduriyetleri doğuruyor. Sosyal medyanın kontrol edilmesi gerekli delili olmayan sahte hesap niye dikkate alınır bilmem.
En kolay ve sorumsuzca İftira atma yerine dönüşen sosyal medya yalancı çobana döndü inanmayın suç duyurusu olsa bile ABD bilgi vermiyor. Türkiye önlem almalı bence yoksa iftira, çarpıtma haberler yayılıyor
reklamı yapılan taciz ve tecavüz fiilleri malsatlı kullanılmaktadır .bazı kadınlar mazoşist dünyalarını tatmin etmek için bunu erkeklere karşı kullanmaktalar .tanıdığım bir kişi suçu olmadığı halde komplo kurularak 12 yıl hapis aldı .
Türkler birşeyin suyunu çımarmazsa şaşarım demekki böyle paylaşım yapanlarada ağır ceza uygulanması lazım
Diğer Haberler
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Rumeli Feneri'nde feci olay!

Rumeli Feneri'nde feci olay!

Emre Kurttepeli, Mynet'in Tıger Global'deki hisselerini satın aldı

Emre Kurttepeli, Mynet'in Tıger Global'deki hisselerini satın aldı

Nadiye'nin korkunç sonu!

Nadiye'nin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.