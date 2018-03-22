Tecavüze uğrayan bebek skandalıyla ilgili yeni gelişme!

Star TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'le Olay Yeri Programı'nda herkesin kanını donduran bir iddia gündeme geldi. 42 yaşındaki hasta bakıcı T.B., Bakırköy'de bulunan özel bir hastanede çalışırken, 2017 yılının yaz aylarında 2015 doğumlu H.K. adlı bir kız bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye ailesi tarafından getirildiğini iddia etti.
TECAVÜZ EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre kız bebek hastaneye gece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 22.30'da getirildi. T.B. bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını gördü. Doktorlar muayene sonrası H.K.'ye kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi koydu.
İHBAR ETTİĞİ İŞİNDEN İÇİN KOVULDU
Hasta bakıcı T.B.'nin iddiasına göre, istismar vakası özel hastane tarafında polise bildirilmedi. Vicdan azabı duyan hasta bakıcı daha sonra 155'i arayarak kendisi ihbarda bulundu. T.B.'nin iddiasına göre istismar vakasını ihbar ettiği için 10 aydır çalıştığı hastaneden mobbing uygulanarak işinden kovuldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede tecavüze uğradığı iddiasına ilişkin, konunun yargıya intikal ettiğini, inceleme başlatılarak adli sürecin sürdüğünü bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "Medyada '20 Aylık Bebek Tecavüze Uğradı, Hastane Polise Söylemedi' başlığıyla yer alan haber konusu ile ilgili zamanında şikayete istinaden, konu yargıya intikal etmiş olup, inceleme başlatılarak adli süreç devam etmektedir." denildi.
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