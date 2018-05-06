Dairenin kararında, maktulden kaynaklanan ve sanığa yönelen cinsel saldırının niteliği dikkate alınarak, haksız tahrik nedeniyle "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiği vurgulandı.

Ankara'da kendisine tecavüz eden kişiyi silahla öldüren erkek çocuk hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı.

Kararda, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu, maktulden kaynaklanan ve kendisine yönelen cinsel saldırının oluşturduğu tahrik altında işleyen çocuğa verilecek cezadan haksız tahrik nedeniyle azami düzeyde indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Haksız tahrik hükümlerini düzenleyen TCK'nın 29. maddesinde, "verilecek cezada dörtte bir ile dörtte üç arasında indirim" öngörüldüğü hatırlatılan kararda, yerel mahkemenin sanığa "asgari düzeyde", dörtte bir oranında indirim uygulamasının bozma nedeni sayıldığı kaydedildi.

