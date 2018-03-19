Technogym ve TAV iş birliği ile Atatürk Havalimanı’nda antrenman vakti

TAV Primeclass Lounge üyeleri, seyahatlerindeki bekleme sürelerini de artık sağlıklı bir şekilde geçirebiliyor. Tasarlanan bu antrenman alanı sayesinde, uçuş öncesi uzun süreli beklemeler esnasında yolcuların antrenmanlarına devam etmesi ve yolculuk öncesinde vücutlarının daha aktif olması sağlanıyor.

Technogym ve TAV iş birliğinde tasarlanan fitness alanında, yolcuların antrenman programlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için Technogym’in son teknoloji fitness ekipmanları mekana ve fonksiyona uygun bir şekilde yerleştirildi.

Technogym açıklamasına göre, Technogym, TAV ile iş birliğine giderek havalimanı içinde bir fitness alanı tasarladı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Dış Hatlar TAV Prime Lounge’da yer alan Primeclass Lounge Gym sporseverlerin uğrak noktası olacak.

Technogym’in tasarladığı bu fitness alanında kullanılan UNICA, sadece 1.5 metrekarede 25’ten fazla antrenman yapılmasına olanak vererek dar alanlar için çok fonsiyonlu bir antrenman ekipmanı olarak dikkat çekerken, biyomekanik tasarımı sayesinde antrenman esnasında, kullanıcının doğru postürde çalışmasına olanak veriyor.

Bunun yanısıra kullanılan koşu bandı ve yatay bisiklet sayesinde hareketsiz geçen bekleme süreleri aktif hale geliyor. Ekipmanlarda bulunan teknoloji sayesinde yolcular antrenman verilerini görüntüleyerek kaydedebiliyor. Technogym’in fitness ekipmanlarıyla bağlantılı olarak çalışan uygulaması MyWellness, aynı zamanda sektörün ilk “cloud” tabanlı platformu. MyWellness sayesinde kullanıcılar Technogym ekipmanlarını kullanarak dünyanın herhangi bir yerinden ve istedikleri anda antrenman programlarına, antrenman verilerine, internete, uygulamalara ve içeriklere erişebiliyor, kişiselleştirilmiş deneyim ‘Wellness on the Go’ için modern teknolojiden faydalanıyor.

MyWellness uygulaması sayesinde kullanıcılar, spor salonundayken spor ekipmanları üzerinden, dışarıdayken mobil cihazlarıyla Technogym uygulamasına bağlanarak; evdeyken kişisel bilgisayarları veya Technogym ev ekipmanlarını ya da her nerede antrenman yapmak istiyorlarsa orada, egzersiz programlarını düzenleyerek tamamen kişisel bir deneyim yaşayabiliyorlar.

Technogym ve TAV’ın TAV Kart kullanıcılarına sağladığı tüm bu olanakların yanısıra, Technogym ürünlerine özel fiyatlar ile sahip olabiliyor.