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Tecrübe Paylaşımı Programı Lübnan etabı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

TİKA gönüllü öğrencileri, Sayda kentindeki Revvad İzci Derneği binasının dış cephesinin yenilenmesini ve çevre temizliğini yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gönüllü öğrencileri, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde bulunan Revvad İzci Derneği binasının dış cephesinin yenilenmesini ve çevre temizliğini yaptı.

TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Lübnan'da bulunan üniversiteli öğrenciler, izci dernekleriyle tanışmak, bazı etkinlik ve çalışmalara katılmak üzere Sayda'ya iki günlük ziyarette bulundu.

Osmanlı döneminde 1912 yılında Osmanlı İzci Derneği adı altında kurulan ve daha sonra Müslüman İzciler Derneği ismiyle faaliyetlerine devam eden kuruluşun bando ekibi tarafından karşılanan genç gönüllüler, derneğin kuruluşu hakkında bilgi aldıktan sonra gece izci kampına katıldı.

Sayda'daki Revvad İzci Derneğindeki genç izcilerle de tanışan öğrenciler, TİKA’nın başlattığı Revvad İzci Derneği hizmet binasının yenilenmesi ve binanın dış cephesini boyama ile çevre temizliği çalışmalarına katkıda bulundu.

TİKA, geçen yıl Revvad İzci Derneğinin Türkçe sınıfı ve bilgisayar laboratuvarını yenilemişti.

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Lübnan tika

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