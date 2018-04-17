TED Kolejinde “Dünya Sanat Günü” coşkusu

TED Malatya Kolejinde 15 Nisan Dünya Sanat Günü coşkuyla kutlandı.

Sanat Günü kapsamında okulun fuaye alanında sergi açıldı. TED Malatya Koleji görsel sanatlar zümresi öğretmenlerinin ve müzik zümresinin organizasyonluğunda üçüncüsü düzenlenen sergide, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel Bölümü, Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyelerinin eserleri yer aldı. Açılışını Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Burhannetin Dönmez, İlköğretim Kurum Müdürü Celal Türker, Lise Müdür Vekili Sercan Özeren, öğretim üyeleri ve okul öğretmenlerinin yaptığı sergi öğrencilerin beğenisini topladı. Program İlköğretim Kurum Müdürü Celal Türker’in günün anlam ve önemini içeren konuşmasıyla devam etti. Programda İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan "Çok Sesli Korosu"nun TED Malatya Koleji Erman Ilıcak Konferans Salonunda verdiği konser dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Eserleri ve performansı ile sergiye katılım sağlayan sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra gün boyunca görsel sanatlar dersinde okul öğrencileri ile tüm gün seramik ve resim workshopları yapıldı. Program kapsamında son olarak ortaokul öğrencisi İdil Kutlutürk fotoğraf sergisi açtı.