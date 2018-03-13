TED Şanlıurfa Koleji, bu yıl liselilere de kapılarını açıyor

Türk Eğitim Derneği önümüzdeki eğitim öğretim yılında liselilere de kapılarını açacak.
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflara da öğrenci kabul edeceklerini söyledi.
Yenilikçi eğitim anlayışını lise sıralarına da taşıyacaklarını anlatan Şamat, “Lise eğitimimizde bugünün gençleri yarının yetişkinleri, çok yönlü, ileri görüşlü, farkındalığı yüksek, üretici ve özgüven sahibi bireyler olarak hayata hazırlanacaktır” dedi.
“Lise döneminin önemi”
İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterin oturmaya başladığı lise yıllarının, öğrenciler için her zaman özel olduğuna vurgu yapan Şamat, ”Bu yıllarda öğrenciler, yeteneklerini ve ilgi alanlarını anlamlandırıp, hayatlarının geri kalanında nasıl kullanacaklarını ve meslek seçimlerinde nasıl değerlendireceklerini kararlaştırmaya başlar. Bu dönemde TED Şanlıurfa Koleji danışman öğretmenleri ve kariyer planlama uzmanlarımız bu süreçte her zaman onların yanında olacaktır” diye konuştu.
Şamat, her türlü fiziki donamıma sahip kampüslerinde liselilere özgü, kütüphane, fizik ve kimya laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, müzik atölyeleri, görsel sanatlar atölyeleri ve kulüp odaları özel tasarımlarıyla öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.
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