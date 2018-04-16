TED Şanlıurfa Koleji’nde Dünya Sanat Günü etkinliği

Türkiye’nin aydınlık geleceği doğrultusunda yüksek nitelikli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen TED Şanlıurfa Koleji, çocukların eğitiminde büyük önem verdiği kültür ve sanat etkinliklerine yenilerini ekliyor.

Dünyaca ünlü İtalyan Sanatçı Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’da kutlanan “Dünya Sanat Günü" dolayısı ile TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan “Karma resim sergisi” düzenlenen törenle açıldı.

Çocukların renkli hayal dünyalarını yansıtan birbirinden ilginç resim ve elişi ürünlerinin yer aldığı Fuaye Alanı’ndaki serginin açılışında konuşan TED Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, sanat eğitiminin çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel yapıları üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Bu tarz sanatsal aktivitelerle çocukların yeteneklerini fark etmesini ve geliştirmesini amaçladıklarını belirten Şamat, her türlü desteği verdikleri öğrencilerin resim, ahşap boyama, heykel, müzik, elişi gibi becerilerle kendilerini ifade etme imkanı bulduğunu söyledi.

Bu çerçevede Okulun görsel sanat zümresinin yıl boyunca büyük emeklerle hazırladığı sergiyi açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şamat, “Burada öğrencilerimizin bütün yeteneklerini kullanarak yaptıkları tuval çalışmaları, ahşap ve taş boyama ürünlerinin görücüye çıkartıldığı bir organizasyonu gerçekleştirmenin hazzını yaşıyoruz. Sergiyi gezdiğimizde öğrencilerimizin büyük bir titizlikle yaptıkları eserlere nasıl emek verdiklerine şahit oluyoruz. Bu güzel çalışmaları bizlere sunan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. El becerilerini ve sanatsal bakış açılarını estetik ve özgün bir şekilde yansıtan yavrularımızı ve bunlara destek veren öğretmenlerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Kurum yöneticileri, öğrenciler ile velilerin katıldığı törende Şamat, serginin hafta boyunca ziyaretçilere açık olacağını sözlerine ekledi.