Tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan iki yavru baykuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisliği ekipleri, farklı zamanlarında yaralı halde buldukları baykuşları, Alanya Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İki baykuş, rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, yaptığı açıklamada, yuvasından düşen baykuşların tedavilerinin başarıyla tamamlandığını, onları doğal ortamlarına saldıkları için de mutlu olduklarını söyledi.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz da yaklaşık yedi aylık rehabilite sürecinde kuşların hayatlarını sürdürebilmelerinin sağlandığını dile getirdi.

