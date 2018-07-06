Tedavi edilen şahin doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da, keneler nedeniyle gözleri kapanma noktasına gelen kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine, Diyarbakır Şube Müdürlüğünce uçmakta güçlük çeken bir kızıl şahin getirildi.

Yapılan muayenesinde göz çevresine tutunmuş çok sayıda kene olduğu tespit edilen kızıl şahin, yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Kızıl şahin, daha sonra doğaya bırakıldı.

Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Resat Ektiren, yaptığı açıklamada, bugüne kadar ilk defa bir kızıl şahinde bu denli kene gördüğünü ifade etti.

Tedavilerinin ardından şahinin sağlığına kavuştuğunu anlatan Ektiren, bu tip vakaların tedavisine yönelik çalışmaları devam ettirdiklerini kaydetti.

