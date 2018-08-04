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Tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis, Denizli'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de geçen 29 Haziran'da görev yaptığı kalekol nöbetinde yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan özel harekât polisi Mehmet Ali Doğan (30), tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit oldu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- HAKKARİ'de geçen 29 Haziran'da görev yaptığı kalekol nöbetinde yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan özel harekât polisi Mehmet Ali Doğan (30), tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit oldu. Şehit polis memuru Doğan, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Ali Doğan, geçen 29 Haziran'da, Yüksekova ilçesinde kalekolda nöbet tutarken yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bekâr olan Doğan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde bu sabah şehit oldu. Şehit polis Mehmet Ali Doğan için memleketi Denizli'de cenaze töreni düzenlendi. Yeni Cami'de ikindide düzenlenen cenaze törenine; Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, şehidin babası Ahmet Doğan, annesi Sündüz Doğan ve diğer yakınları, polisler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, birlikte görev yaptığı özel harekât polisleri tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan, Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verildi.

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Tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis, Denizli'de toprağa verildiTedavi gördüğü hastanede şehit olan polis, Denizli'de toprağa verildi
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