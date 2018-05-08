HABER

Tedavi gördükleri hastanede 2 bin eser oluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta psikolojik tedavi gören 200 hastanın hazırladığı yaklaşık 2 bin el sanatları ürününden oluşan sergi açıldı - İl Sağlık Müdürü Dr. Öksüz: - "Hastalarımızın dikkatlerinin kontrol altına alınmasını sağlamak, sosyal anlamda becerilerini geliştirmek, ikili iletişimlerini artırmak amacıyla bu iş ve uğraşı terapilerini yapıyoruz"

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Şirikçioğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde psikolojik tedavi gören 200 hastanın "iş uğraşı ve egzersiz terapisi" programı kapsamında hazırladığı yaklaşık 2 bin el sanatları ürününden oluşan sergi açıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, Necip Fazıl Şehir Hastanesi poliklinikler girişinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, psikiyatri hastalarında rehabilitasyonun önemine dikkati çekti.

Dünyada rehabilitasyonun yaklaşık 120 yıl önce başladığını aktaran Öksüz, hastaların dikkatlerinin kontrol altına alınmasını sağlamak, sosyal anlamda becerilerini geliştirmek, ikili iletişimlerini artırmak amacıyla iş ve uğraşı terapileri yaptıklarını söyledi.

İnsanda değişimin iki alanda başladığını ifade eden Öksüz, "Birincisi bilinç seviyesindeki değişim, ikinci ise davranışsal anlamda değişim. İnsanların düşüncelerini değiştirmesi biraz zordur. Tüm terapi yöntemlerinde önemli olan davranışları değiştirmektir. Bu iş ve uğraşı terapileriyle hastalarımızın davranışlarını değiştirerek, daha sosyal olmalarını ve daha iyi bir iletişim kurmalarını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, yaklaşık 2 bin parça eserden oluşan sergi gezildi.

Sergiden satışı yapılan ürünlerin gelirinin, psikiyatri hastalarının rehabilitasyonunda kullanılacağı belirtildi.

24 Haziran erken seçimi öncesi Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na şok! İYİ Parti, MHP ve CHP'yi geçti24 Haziran erken seçimi öncesi Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na şok! İYİ Parti, MHP ve CHP'yi geçti
Son seçim anketi açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı Son seçim anketi açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı
FETÖ'ye büyük operasyon başlatıldı! FETÖ'ye büyük operasyon başlatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastaları Kahramanmaraş psikiyatri sergi

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.