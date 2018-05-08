Tedavi gördükleri hastanede 2 bin eser oluşturdular

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Şirikçioğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde psikolojik tedavi gören 200 hastanın "iş uğraşı ve egzersiz terapisi" programı kapsamında hazırladığı yaklaşık 2 bin el sanatları ürününden oluşan sergi açıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, Necip Fazıl Şehir Hastanesi poliklinikler girişinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, psikiyatri hastalarında rehabilitasyonun önemine dikkati çekti.

Dünyada rehabilitasyonun yaklaşık 120 yıl önce başladığını aktaran Öksüz, hastaların dikkatlerinin kontrol altına alınmasını sağlamak, sosyal anlamda becerilerini geliştirmek, ikili iletişimlerini artırmak amacıyla iş ve uğraşı terapileri yaptıklarını söyledi.

İnsanda değişimin iki alanda başladığını ifade eden Öksüz, "Birincisi bilinç seviyesindeki değişim, ikinci ise davranışsal anlamda değişim. İnsanların düşüncelerini değiştirmesi biraz zordur. Tüm terapi yöntemlerinde önemli olan davranışları değiştirmektir. Bu iş ve uğraşı terapileriyle hastalarımızın davranışlarını değiştirerek, daha sosyal olmalarını ve daha iyi bir iletişim kurmalarını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, yaklaşık 2 bin parça eserden oluşan sergi gezildi.

Sergiden satışı yapılan ürünlerin gelirinin, psikiyatri hastalarının rehabilitasyonunda kullanılacağı belirtildi.

