Tedavi gören minikler unutulmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, hastane yöneticileri ve maskotlar ile hastanenin çocuk servisinde tedavi gören çocuklara odalarında unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Serviste odaları gezen Başkan ve maskotlar çocuklara oyuncaklar dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Konu ile İlgili olarak açıklama yapan Başkan Bakıcı, "Çocuklarımız bizlerin en kıymetlileri, 23 Nisan’da arkadaşları değişik etkinliklerle bayramlarını kutlarken onlar burada şifa arıyorlar. Biz de hastanede tedavi gören çocuklarımızı sevindirmek ve onlara sürpriz yapmak için burada bulunuyoruz. Ben çocuklarımızın ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine de acil şifalar diliyorum" dedi.