Tedavi için getirilen yaralı at boğazı kesilerek öldürüldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına tedavi için getirilen yaralı atın boğazı kesilerek öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Atı gömülü olduğu yerden çıkaran hayvanseverler, şikâyetçi olup, suç duyurusunda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, "At bize getirildiğinde 3 kurşunla vurulmuş yaralı haldeydi. Kurtarılma durumu mümkün değildi. Kanın boşaltılarak öldürülmesi gerekiyordu. Bu nedenle o yöntem kullanıldı. Kanunlara aykırı değil. Hayvanseverlerin yaptığı kazı ise izinsiz, suç. Hayvanseverler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

Hayvanseverler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Orta Mahalle'de bulunan hayvan barınağına, av tüfeğiyle göğsünden 3 kurşunla vurulmuş halde getirilen yaralı atı göremeyince merak edip, yetkililere sordu. Hayvanseverler, 'atın öldüğü ve bu nedenle yakındaki bir araziye gömüldüğü' cevabını aldı. Durumdan şüphelenen hayvanseverlerden Şenay Tekinbaş, polisi arayıp, şikâyetçi oldu. Ardından da Tekinbaş ve beraberindeki hayvanseverler, atı gömüldüğü yerden çıkarmak için iddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine Tekinbaş ve arkadaşları, barınağın yakınındaki araziye gidip, atın gömüldüğü yeri kazma, kürek yardımıyla açtı. Ardından, gelen bir forklift yardımıyla at gömüldüğü yerden çıkartıldığında boğazında kesik yarası olduğu ortaya çıktı.

Atın hastalıktan değil boğazı kesilerek öldürüldüğünü ileri süren Şenay Tekinbaş ve beraberindeki hayvanseverler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından at yeniden aynı yere gömüldü. Yapılanın hayvan katliamı olduğunu belirten Şenay Tekinbaş, "Belediye ekipleri hayvanın boğazını keserek suç işlemişlerdir. Hayvan tedavi edilemeyecek durumda olsa bile ilaçla öldürülmesi gerekiyor, bu bir katliamdır. Sorumluların hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağız" dedi.

'KANIN BOŞALTILARAK ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORDU'

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"At bize getirildiğinde 3 kurşunla vurulmuş yaralı haldeydi. Kurtarılma durumu mümkün değildi. Kanın boşaltılarak öldürülmesi gerekiyordu. Bu nedenle o yöntem kullanıldı. Bu kanunlara ve nizamlara aykırı bir durum değil. Hayvanseverlerin yaptığı kazı ise izinsiz. Asıl bu yapılan bir suç. Bu konuyla ilgi olarak da Büyükşehir Belediyesi avukatları hayvanseverler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur."