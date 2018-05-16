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Tedavileri tamamlanan kuşlar doğal ortamlarına bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yaralı bulunan ve tedavi edilen şahin, leylek ve keklikler tekrar doğaya salındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kuşlar, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğada yaralı bulunarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 6 şahin, leylek ve kekliğin tedavi ve rehabilitasyonları tamamlandı.

Uçabilecek duruma gelen hayvanlar, uygun bölgelerde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır faaliyette olan rehabilitasyon merkezinde Şanlıurfa'nın yanı sıra birçok ilden yüzlerce hayvanın tedavi edildiğini hatırlattı.

Orman ve Su İşlerine Bakanlığına bağlı merkezde, yaban hayvanlarının tedavisi için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bölgemize bağlı olan 6 ilde ya da başka kentlerde yaralı veya güçten düşmüş halde bulunan yabani hayvanlar buraya getiriliyor. Genel muayeneleri yapılıyor ve tedavi ediliyor. Kuşlar doğaya bırakılmadan önce halkalanıp kayıt altına alınıyor. Dünyada nerede bulunursa bulunsun bunların tedavilerinin Şanlıurfa'da yapıldığı bu sayede belli oluyor. Şu anda da tedavisi yapılan ve bakımları tamamlanan iki leylek, iki keklik ve iki şahini doğal ortamlarına bırakıyoruz. Şahin ve keklikleri yaşayabilecekleri yakın bir alana saldık. Leylekleri ise diğer leyleklerle bir arada yaşamaları için Siverek ilçesinde bu türün bulunduğu alana bırakacağız."

Erdoğan, leyleklerin tedavilerinin uzun süre önce tamamlandığını ve yaklaşık bir yıldır bakımlarının merkezde yapıldığını dile getirerek, türleri göçte olduğu için telef olmasınlar diye diğer leylekler dönene kadar misafir ettiklerini kaydetti.

Hayvanların bakımını gerçekleştiren veteriner hekim Reşat Ektiren ise bugüne kadar yüzlerce kanatlı ve memeli hayvanı tedavilerinin ardından doğaya salıverdiklerini bildirdi.

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