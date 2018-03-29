HABER

Tedavisi tamamlanan alaca baykuş tabiata salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 03:26 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Tedavisi tamamlanan alaca baykuş tabiata salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce tedavi tamamlanan alaca baykuş tabiata salındı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde duyarlı vatandaşlarca yaralı bir baykuşun bulunduğu bilgisini alan DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ekipleri, ivedilikle olay yerine intikal ettiler. Vatandaşlardan teslim alınan baykuş, tedavisi ve bakımlarının gerçekleştirilmesi için İl Şube Müdürlüğü ekiplerince veteriner kliniğine nakledildi. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenenin ardından baykuşun, genç birey alaca baykuş olduğu, bacağında kırıkların bulunduğu tespit edildi.
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan alaca baykuş, DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, ait olduğu yere, yeniden tabiata salındı.

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anketİstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket
Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendiÇin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
Kız yurdunda mide bulandıran olay!Kız yurdunda mide bulandıran olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.