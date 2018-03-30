TED’li öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

TED Malatya Koleji Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projeler, 12.Ortaokul TÜBİTAK proje yarışmasında derece elde etti.

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı yarışmada TED Malatya Koleji Özel Ortaokulu Fizik Dalında Bölge birinciliği, kimya dalında ise bölge üçüncülüğü elde etti. 8 ilden 388 projenin başvurduğu TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışmasında sergilenmeye değer bulunan 100 proje arasından TED Malatya Özel Ortaokulu 8 proje ile başvurdu. TED koleji, başvurulan projelerden 3 proje ile bölge sergisine katılma hakkı elde etti. Kurum tarafından yapılan açıklamada Kimya dalında Ecem Karaca, Biyoloji dalında Mete Gökçe ve Fizik Dalında Artun Dumlupınar’ın üstlendiği projelerin bölge sergisine katılma başarısı elde etmiği dile getirildi.

Ayrıca Fizik dalında yer alan "Yenilenebilir enerjili akıllı baston ile özgür erişim" isimli projenin 17 proje arasından yarı finalleri geçerek bölge birincisi olduğu da belirtildi. Kimya dalında ise ilk 6 proje arasından ‘Kayısı çekirdeği ile doğa dostu yakıt’ adlı proje bölge üçüncülüğü elde etti.

TÜBİTAK, derece elde eden öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgesi, çeşitli hediyeler ve para ödülü takdim etti.