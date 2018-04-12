"Tefecilik" suçunda ceza artıyor

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının hazırladığı kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, "tefecilik" suçunu işleyen, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından hazırlanan tasarı taslağında, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) bazı suçlarda verilen cezaların yükseltilmesine yönelik düzenlemeler yer aldı.
Taslağın yasalaşmasıyla, "tefecilik" suçundan hükmedilen cezalarda değişiklikler yapılacak.
Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para vermekle oluşan tefecilik suçuyla ilgili TCK'nin 241. maddesinde öngörülen hapis cezasının iki yıl olan alt sınırı 3'e, 5 yıl olan üst sınırı ise 6 yıla çıkarılacak. Böylece, tefecilik suçundan yargılanan bir kişiye 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak.
- Suç örgütü kurana 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Öte yandan taslakta suç işleme amacıyla örgüt kurma suçundan hükmedilen cezanın artırılmasına yönelik düzenleme de yer aldı.
TCK'nin 220. maddesindeki "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu işleyenlere yönelik ceza hükmünde değişiklik yapılacak.
Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenlere iki yıldan 6 yıla kadar verilen hapis cezası artırılacak. Cezanın iki yıl olan alt sınırı 5 'e, 6 yıl olan üst sınırı ise 10 yıla çıkartılacak. Böylece, suç işleme amacıyla örgüt kuranlar ve yöneticileri 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olanlara verilen bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası da yükseltilecek. Suç amaçlı örgütlere üye olanlar hakkında, iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.
Örgütün silahlı olması halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak.
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