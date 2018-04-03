Tefecilikle mücadele startı verildi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde tefecilerin mağdur ettiği vatandaşların sayıların artması sonucu, Güroymak Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, tefeciler zor durumdaki insanların mağdur olmasına, ailelerinin dağılmasına intiharlara sebebiyet verecek kadar yaygınlaşmış bir olgu olarak derinleştiğini ifade etti.Alibeyoğlu," Toplumsal yara haline gelen tefecilik, insanlığın sırtındaki bir sömürü aracıdır. Emeğe dayalı olmayan haksız menfaat elde etme hırsı, toplumumuzu hızla bir faciaya sürüklemektedir. Bu sömürü çarkıyla mücadele etmek ancak organizeli bir şekilde mümkündür. Bir kanser gibi ilçemizde hızla yayılmış tefecilik, madde bağımlısı, şans oyunları gibi mücadele çalışmasını başlatıyoruz. Medreselerin çok olduğu, âlimlerin beldesinde tefecilikle anılması bizleri üzmektedir. Birçok ailemiz bu bela pençesine bulaşmıştır. Bu ailelerimizi kurtarmak bizlerin görevidir"dedi.

İlçede, madde bağımlılığı, şans oyunları ile tefecilikle mücadele startının verildiğini vurgulayan Alibeyoğlu "Bu mücadelemizi, esnaf, sağlıkçı, eğitimci, sosyolog, imam, medrese görevlileri ve STK başkanlarının içinde olduğu geniş kapsamlı bir platform komisyonu oluşturuldu. Platform olarak belirlenen çalışma usul ve esaslara göre çalışmalara başlanacaktır. Tefecilerin tespiti ve cezalandırılması için her türlü mücadele verilecektir. Duyarlı bir kamuoyunun oluşmasına ihtiyaç vardır. Sorunun aşılması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. İlçemizde kendine göre kısa yoldan zengin olma hayalini kuran tefecilerle mücadelemiz başlamıştır. Genç nesillerin yetişmesi noktasında, gençlerimizi topluma kazandırmak için çalışmaların biran önce başlaması gerekiyor. Madde bağımlılığı, tefecilik, şans oyunları, devlet ve kul hakkı konularında toplumu bilinçlendirmemiz gerekir. Kötü yollara düşen gençleri, bu bataklıktan kurtaracağız. Tefecilerin ellerine düşmüş aileleri tespit edip, intihar vak’aları olmadan müdahale edeceğiz. Madde bağımlılığı, şans oyunları ve tefecilikle mücadele etmek için, gönüllü olarak platforma katılım sağlayan, platform üyelerine teşekkür ediyorum"dedi.