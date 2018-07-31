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Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

Son günlerin en çok merak edilenleri arasında Teff çayı geliyor. Nedir ? Ne işe yarar ? Kilo verdiriyor mu ? Kimler kullanıyor ? Gibi bir çok soruyu da beraberinde getiriyor. Türkiye'de bir anda gündem olmasının sebebi, hiç kuşkusuz ünlülerin kullanıyor olmasıdır. Yurt dışında çok popüler olan Teff tohumlu çay, Holywood yıldızlarının kilo kontrolünü sağlamaları için sürekli tükettikleri tahıl çayıdır.

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Çok besleyici olan ve içerisinde yüksek miktarda protein bulunan Teff tohumunun işlenmesi ile birlikte çay haline gelen ve sıcak suyun içerisine atılması ile birlikte, tüketime hazır hale gelen Teff çayı, oldukça güzel bir içime sahip. Teff tohumu, sadece Etiyopya'da bulunmakta ve yılda bir kez mahsül vermektedir. Bu özelliklerine istinaden dünyanın besin değeri en yüksek tahılları arasında ilk sırada gelmektedir. Tahıl olarak tüketenlere veya çay olarak içenlere tokluk hissi verdiği için, yemeklerden önce tüketilmesi uygun görülüyor.

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TEFF ÇAYI NASIL İÇİLİR?

Teff Tohumu vücuda yüksek oranda kalsiyum, protein ve lif sağladığı için, her bireyin kullanımına uygundur. Teff Tohumlu Çay bu özellikleri ile sağlıklı bir içim sunuyor. Ayrıca çayın tadının güzelleşmesi için, içerisine konulan ekstra bitkiler ile birlikte, karışımın daha etkili ve sağlıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Sindirim sisteminin de böylelikle düzenlenebilir hale gelmesi, içinde ki ekstra besinler ile almanız gereken besinleri de yüksek oradan alabileceğiniz için Teff çayı tüketmeniz, sağlığınız açısından ve özellikle kilo vermeniz için gereklidir. 

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HANGİ ÜNLÜLER TEFF ÇAYI KULLANIYOR?

Şüphesiz ki sosyal medya sayesinde, artık ünlü simaları daha rahat bir şekilde takip edebiliyor ve neler tükettiklerini ve nasıl formlarını koruduklarını da öğrenebiliyoruz. Bu durum Teff tohumlu çayı için de geçerli olup, ülkemizde oldukça fazla ünlü sima tarafından kullanıldığını belirtelim. 

Seren Serengil
İvana Sert
Deniz Akkaya
Gonca Vuslateri
Seda Sayan
Hande Yener
Seda Akgül
Seren Serengil
Yasemin Sakallıoğlu
Ebru Yaşar
Nurgül Yeşilçay

Tüm bu ünlüler ve sosyetenin güzellerinin de kullanmış olduğu Teff Çayı, artık eczanelerde, internet satış sitelerinde de satılmaya başlanmış durumda. 

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TEFF ÇAYI NASIL ZAYIFLATIR?

Teff çayı kullananların yazmış olduklarına baktığımız zaman, ortalama da bir ay içerisinde 5 - 8 kilo verebiliyorsunuz. Düzenli kullanımda gözle görülür farklılıkları, kullananlara en kısa sürede hissettiriyor. Teff tohumunun oldukça fazla etkisi bulunduğu için, sadece zayıflamak isteyenlerin değil, gün içerisinde daha dinç olmak isteyenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Sağlıklı zayıflamak isteyenlerin rahat bir şekilde yemeklerden önce bir bardak tüketmeleri, hem açlıklarını bastırmalarına, hem ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sunacaktır. 

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METEBOLİZMAYI HIZLANDIRAN TEFF TOHUMU

Teff tohumunun en önemli özelliklerinden biri metebolizmayı hızlandırması ve vücutta toplanan ödemi atmasıdır. Ayrıca yağ yakıcı özelliğinin de bulunuyor olmasından dolayı, birikmiş olan vücudunuzda ki yağları böylelikle yakmış olacak ve daha kısa sürede kilo vermiş olacaksınız.

ORJİNAL TEFF TOHUMLU ÇAY

Türkiye'de satışı yapılmaya başlanan Teff tohumlu çayı, eczanelerden ya da resmi satış sitesinden alabilirsiniz. Detaylı olarak bilgi alabileceğiniz www.tefflife.com.tr sitesini de ziyaret edebilirsiniz. 

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