Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Son dönemde ekonomi üzerinde oynanan oyunları, yapılan siyasi mühendislikleri, dış politikada Türkiye'yi zora sokma gayretleriyle ilgili operasyonları görüyorsunuz. Bölgedeki her türlü tehdide istikrarsızlığa rağmen Türkiye büyüme rekoru kırdı." dedi. Bakan Albayrak, partisinin il başkanlığındaki programının ardından Edremit ilçesinde bir otelde kentteki iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle orucunu açtı. Burada bir konuşma yapan Albayrak, Çukurca'da çok önemli petrol sondaj sürecini başlattıklarını, bölge ve ülke için güzel bir başlangıcı hep birlikte yaptıklarını söyledi. Yeni keşiflerle bölgeyi ve ülkeyi daha da ihya edecek çok önemli ve hayırlı çalışmaların adımlarını her geçen gün atacaklarını vurgulayan Albayrak, bölgede yaptıkları araştırma, sondaj ve yatırımlarla gelen güzel haberlerle çok daha güzel yarınlara yürüyeceklerini ifade etti. Van'ın son dönemde yapılan çalışmalarla çehresinin değişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Bölgeyi ve coğrafyayı istikrarsızlığa sürükleyen terör belasını bu topraklardan kazıdıkça her şey daha güvenli, daha güzel, daha istikrarlı, mutlu ve umutlu olacak. Bölge halkının gündeminden bu resmi tasfiye edeceğiz. Bunun tezahürüdür ki son iki yıldır çok güçlü ve kararlı bir süreç ilerliyor. Bölgemiz artık korkularla, acılarla, kan ve gözyaşlarıyla anılmayacak. Hakkari'yi bölgenin kayak merkezi, Van'ı bölgesel turizm merkezi yapacağız çünkü bu yıl Türkiye olarak belki de turizm rekorunu kırdığımız bir yıl olacak bütün yaşananlara rağmen. Çukur siyasetine bel bağlayanların bölgeyi nasıl ateşe verdiğine şahit olduk. Polisimize, askerimizi, komşumuza, insanımıza, esnafımıza, iş yerlerine taş atan, kurşun sıkan, malını yağmalayanlara, Yasin Börü'leri vahşice şehit edenlere hepimiz şahit olduk." Albayrak, bugün hem Türkiye hem de Suriye ve Irak'ta yaptıkları operasyonlarda bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışıp kan ve göz yaşını büyütmeye çalışanların hepsinin ipinin uzaklara dayandığını gördüklerinin altını çizerek, "Kimliğine bakıyorsunuz eğitim verenlerin, bu topraklardan değil, bu dili bile konuşmuyor. Bölge vatandaşlarımızın bu kırılmaya çok daha net şahit olduğu ve görmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

- "Sadece kan ve gözyaşı getirdiler" Albayrak, 15 Temmuz'u herkesin gördüğünü, şahit oldukları hakikatin Türkiye'yi Suriye'den daha beter bir noktaya taşımak için yapılan dış kaynaklı bir operasyonun acı bir provası, coğrafya insanının bin yıllık kardeşliğine yönelik bir operasyon olduğuna dikkati çekti. "Birileri Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ün intikamını almak için mi bu coğrafyaya operasyon çekiyor." ifadesini kullanan Albayrak, böyle bir resim varsa bu yaşanan süreci görmek, bu hakikati herkese anlatmanın tüm bölge coğrafyasının geleceği, istikrarı, büyümesi, sağlam temellerle geleceğe yürümesi için bir farz olduğunu söyledi. Vatandaşlar üzerinden farklı kesimlerin nasıl kirli hesaplar peşinde koştuğunu herkesin gördüğünü, bölge üzerinden birilerinin bin yıllık intikamı almaya çalıştığına işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Biz bu coğrafyanın kaderini bin yıldır birlikte yazıyorsak, bu coğrafyanın dışından gelerek yüzyıldır buraya operasyon çekenleri de görmek zorundayız. Ülkenin ve bölgenin bekası konusunda özellikle son dönemde vatandaşların sergilediği duruş, teröre karşı verdikleri tepki çok önem taşıyor. Terör örgütünün son dönemde kimleri ve neleri temsil ettiğine dair özellikle Kürt kardeşlerimizde önemli bir farkındalık oluşmaya başladı mı? Bu ülkenin 15 senesinde nelerin yaşandığına dünya şahit. Terör örgütü ve uzantıları ile onların ipini elinde tutan kuklacılara halkın ne dediğine değil, kulaklarına fısıldananlara göre hareket ettiler. Bu coğrafyanın hakikatini inanarak, yaşayarak sergilemediler. Özellikle son 15 yıldır bölge coğrafyasına sadece ve sadece kan ve gözyaşı getirdiler. Kimin kimin temsilcisi olduğunu doğru ve net şekilde görüp okumamız lazım. Bu coğrafyaya ait olmayan ideolojilerin, bu coğrafyanın insanı ile hesaplaşma derdinde olanların bizlere yol göstermesi, önünü açması beklenebilir mi? Tefrika ve fitnelerle böldükleri ülkeleri ve milletleri yüzyıllar boyunca kan ve göz yaşına mahkum edenlerin bize ve bu coğrafyaya huzur getirebileceğine inanan safi düşüncede insanımız kaldı mı acaba."

- "Artık eski Türkiye, eski devlet, eski sistem olmayacak" Oynanan oyunları görüp okumanın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanmasının teminatı olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, bu topraklarda operasyon yapmak isteyenlerin öncelikle bu kardeşliği hedef aldığını bildirdi. Albayrak, bölge insanının can güvenliğinin huzur ve istikrarının teminatının 15 yıldır, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere tüm krizlere rağmen dik duruşuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka biri olduğunu kimsenin söyleyemeyeceğini ifade etti. Söylemiyle eylemi arasında bu kadar uyumu olan bir liderin uzun zamandır Türk siyasetine gelmediğini aktaran Berat Albayrak, şunları söyledi: "Ne söylüyorsa o. Birileri gibi seçim meydanında sallayıp sonra koltuğa gelince başka operasyonun içine giren birileri gibi oldu mu acaba? Bu güne kadar resmi söylemin dışına çıkabilen, ezberleri bozan, farklı siyaset anlayışı ortaya koyan tek lider Cumhurbaşkanımızdır. Mazlumun karşısında zalime karşı dik duruş sergileyen bir Arap devleti dahi var mı? Ama eğer hak adalet noktasında bir duruşsa eğer süreç, bunu 15 yıldır dünyaya gösteren bir lider var ülkenin başında. 15 Temmuz'da 780 bin kilometrekare öyle bir duruş sergiledi ki, bölgeye ve dünyaya bundan daha güçlü bir mesaj verilemezdi. Yüzyıllardır da böyle bir mesaj verilemedi. Artık eski Türkiye, eski devlet, eski sistem olmayacak artık. 24 Haziran'dan sonra çok daha güçlü şekilde coğrafyanın kaderi sağlam duruşla her alanda çok daha güçlü şekilde büyümeye devam edecek. Bundan zerre şüpheniz olmasın. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın etrafında kilitlendiği zaman demirden tankları bile çıplak elleriyle durdurabildiğini 15 Temmuz'da dünyaya haykırdı o gece. Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla milyonların nasıl bir inanç içinde, ülkenin bekası için canını gözünü kırpmadan verebileceğini bütün dünya gördü."