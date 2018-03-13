Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki eylemde yaptığı açıklamalarla tartışma konusu oldu. Aksu, bugün yaptığı açıklamada ise "Biz şiddete, baskıya karşıyız" dedi. Aksu'ya tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eski Başkanı Yahya Uğur da, "Tehdit etmek gerçekten büyük cahillik, haksızlık, kendini bilmezlik" diye konuştu.

"İSTANBUL TAKSİCİLERİ OLARAK EYLEME KARŞIYIZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, tehdit içeren açıklamalarının tepki görmesi üzerine bugün farklı bir dille konuştu.

Aksu, "Orada kullandığım ifade şu; Avrupa ülkelerinde UBER'e karşı ticari taksiler eylem yaptı ve eylemi bazı konularda şiddete dönüştürdüler. Biz İstanbul'da, İstanbul taksicileri olarak eyleme karşıyız. Biz şiddete, baskıya karşıyız. Kesinlikle bunları tasvip etmiyoruz ve yapmalarına da müsaade etmeyiz" dedi. Eyüp Aksu, "Fakat ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen hukuksal mücadelemizi sonuna kadar veririz ve siyasi görüşmelerimizi her türlü yaparız" diye konuştu.

" 'Ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız' ifadesini kullandım" diyen Aksu, "İstanbul taksicileri gece, gündüz hizmet verirler. Kimsenin burnunun dahi kanamasına vesile olmazlar. Şiddeti, kaba kuvveti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bunların yapılmasına da oda başkanı olarak kesinlikle müsaade etmem" şeklinde konuştu