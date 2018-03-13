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'Tehdit" açıklamaları taksicileri birbirine düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki eylemde yaptığı açıklamalarla tartışma konusu oldu.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki eylemde yaptığı açıklamalarla tartışma konusu oldu. Aksu, bugün yaptığı açıklamada ise "Biz şiddete, baskıya karşıyız" dedi. Aksu'ya tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eski Başkanı Yahya Uğur da, "Tehdit etmek gerçekten büyük cahillik, haksızlık, kendini bilmezlik" diye konuştu.

"İSTANBUL TAKSİCİLERİ OLARAK EYLEME KARŞIYIZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, tehdit içeren açıklamalarının tepki görmesi üzerine bugün farklı bir dille konuştu.

Aksu, "Orada kullandığım ifade şu; Avrupa ülkelerinde UBER'e karşı ticari taksiler eylem yaptı ve eylemi bazı konularda şiddete dönüştürdüler. Biz İstanbul'da, İstanbul taksicileri olarak eyleme karşıyız. Biz şiddete, baskıya karşıyız. Kesinlikle bunları tasvip etmiyoruz ve yapmalarına da müsaade etmeyiz" dedi. Eyüp Aksu, "Fakat ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen hukuksal mücadelemizi sonuna kadar veririz ve siyasi görüşmelerimizi her türlü yaparız" diye konuştu.

" 'Ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız' ifadesini kullandım" diyen Aksu, "İstanbul taksicileri gece, gündüz hizmet verirler. Kimsenin burnunun dahi kanamasına vesile olmazlar. Şiddeti, kaba kuvveti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bunların yapılmasına da oda başkanı olarak kesinlikle müsaade etmem" şeklinde konuştu

"TAKSİDEN DAHA GÜVENLİ BİR TAŞIMA ARACI YOKTUR"

Eyüp Aksu, UBER'e neden karşı olduklarını ise şöyle açıkladı: UBER dediğimiz Amerika menşeli bir komisyon firması. Özel araçlarla, 100 bin liralık araçlarla taksicilik yapan, şehir içi grup yolcu taşımacılığı turizm belgesini kullanıp, suistimal eden, taksicilik yapan bir korsan taşımacılık. 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1986 yılında devletimize paramızı ödedik. Biz bu taksileri devletimizden satın aldık. İstanbul'da şehir içi taksi taşımacılığı T plakalı tahditli araçlara aittir. Ama bu UBER komisyonculuk yaparken yolcuyla korsan taksiciyi buluşturuyor, aradan komisyonu alıyor, yüzde 20'sini kesip Hollanda'ya parayı aktarıyor. Bunlar korsan taşımacıdır. Bizim seslenişimizin sebebi ekmeğimiz yok oluyor, işlerimiz düştü, mağduruz. Biz bu plakaları çok zor şartlarda aldık, sermayemiz, her şeyimiz bu. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim ekmeğimizde gözünün olmaması lazım

Aksu, "Taksiden daha güvenli bir taşıma aracı yoktur. UBER sistemine kayıt olmayın, kimlik bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz yurt dışına aktarılıyor. Bu bir tehlikedir. Bunu göz önüne alın. Eğer bizim taksicilerden şikayetiniz olursa İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı arayın. Biz o şikayetleri değerlendiririz. Gereken cezayı uygularız. İstanbul'da taksicilik hizmetini taksiciden başkası veremez. En güvenli taşıma taksilerdir" dedi.

"TAKSİCİLERİN YÜZDE 90'I BU AÇIKLAMAYI TASVİP ETMEYECEKLERDİR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, Aksu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

"Haklıyken haksız duruma düştük" diyen Yahya Uğur, " Maalesef tartışma başka yerlere kaydı. İstanbul'da 17 bin 395 taksi var. UBER sadece taksicileri tehdit etmiyor. Aynı zamanda devletin koyduğu kanunları da tehdit ederek içeri girmeye çalışıyor. İstanbul'daki taksicilerin yüzde 90'ı bu açıklamayı tasvip etmeyeceklerdir. İstanbul'daki taksiciler vandal değildir. Yakıp, yıkmak, hele böyle tehdit etmek bunlar hiç taksiciye mahsus konular değildir. Gerçekten taksiciler mağdur olmuştur. Haklıyken, haksız duruma düştük. Şu anda UBER'in reklamı yapılıyor" dedi.

Uğur da UBER'e karşı olduklarını tekrarlarken, “UBER yasa dışıdır, mevcut kanunlarla, devletin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hiçbir kurumunun izin vermediği bir kuruluştur" diye konuştu.

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