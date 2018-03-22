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Tehlikeli kimyasal atık deposu boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesindeki boş bir depoya 4 yıl önce kontrolsüz bir şekilde bırakılan tehlikeli kimyasal atıklarla ilgili yasal süreç sona erdi.

Tehlikeli kimyasal atık deposu boşaltıldı

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesindeki boş bir depoya 4 yıl önce kontrolsüz bir şekilde bırakılan tehlikeli kimyasal atıklarla ilgili yasal süreç sona erdi. Atıklar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde lisanslı firma aracılığıyla boşaltılarak bertaraf edilmeye gönderildi.
Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 274 Sokak'ta bulunan bir depoya, 2014 yılında bırakıldığı bilinen ve tehlikeli kimyasal olduğu tespit edilen sülfürik asitten oluşan atıklar, çevreyi ve halk sağlığını tehdit ediyordu. Kula Belediyesi'nin geçen 4 yıllık süreçte konu ile ilgili yazışmaları sürdürdüğü atıklar, önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenip, analiz edilerek tehlikeli olduğu tespit edildi. Analizden sonra Bakanlık görüşleri, mahkeme süreçleri ve yapılan sorgulamalar neticesinde sorumlu kişilere ulaşıldı. Çevreyi halk sağlığını tehdit eden tehlikeli kimyasal atıklar, bulunduğu depodan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Kula Belediyesi zabıta ekipleri ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personel gözetiminde boşaltıldı. Lisanslı geri dönüşüm firması tarafından teslim alınan kimyasal atıklar, bertaraf edilmek üzere götürüldü.

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Tehlikeli kimyasal atık deposu boşaltıldıTehlikeli kimyasal atık deposu boşaltıldıTehlikeli kimyasal atık deposu boşaltıldıTehlikeli kimyasal atık deposu boşaltıldı

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