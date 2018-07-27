Tehlikeli motosiklet kullanan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de kız arkadaşını motosikletin üzerine yatırıp tek teker üzerinde motosiklet kullanan şüpheli gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Maltepe sahil yolunda kız arkadaşını motosikletin koltuğuna yatırıp tek teker üzerinde motosiklet kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyaya yükleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, motosikletçi Erhan Meraloğlu'nu (26) gözaltına aldı.
Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Meraloğlu, "5 ay önce bu videoyu çekmiştim. Şu an bu videoları yapmıyorum ama 5 ay önce yaptığım hareketin videosu şimdi yayımlandı, yeni yapılmış gibi algılandı. Yaptığım hareketten dolayı pişmanım." dedi.
Gözaltına alınan şüpheliye trafiği tehlikeye düşürmekten 235 lira, toplam 2 bin 126 lira para cezası kesildi.
Hakkında trafikte güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem başlatılan zanlı Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ne sevk edildi.
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