'Tehlikeli ve yasaktır' uyarısına aldırış etmeden yüzdüler

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, havaların ısınması ile birlikte serinlemek isteyenler, yetkililerin barajlara girilmemesi konusunda yaptıkları uyarılara ve tabelalara aldırış etmeyerek baraj sularında yüzüyor.
Bingöl Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelindeki baraj, gölet, su kanallarına vatandaşların girilmemesi konusundaki uyarıları sıcak havalarda pek dikkate alınmıyor. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gülbahar Barajı ve Göynük Çayı üzerindeki sulama göleti, birçok boğulma vakası ve tehlikesinin yaşanmasına rağmen sıcaklardan bunalan gençlerin akınına uğruyor. Tehlikelere karşı yüzen gençler, sıcaklığı 35 derecenin üzerinde olduğu kentte, alternatiflerin olmadığını gerekçe göstererek boğulma tehlikelerine karşı bu sularda yüzmeye devam ediyor.
Boğulma tehlikesine rağmen barajda yüzdüğünü anlatan Emir Dolgun (19), "10 kilometre uzaklıktan yüzmek için, eğlenmek için geliyoruz. Burada atlayıp ayakları kırılan, yaralananlar oldu. Onlara da bazen yardım ediyoruz. Boğulma tehlikesi de var ama mecburen geliyoruz, yüzecek başka yerimiz yok" dedi.
Bingöl'de yüzülecek başka bir yerin olmadığı için buraya geldiğini anlatan Kadir Dolgun (16) ise "Yüzülecek başka bir yerimiz olmadığı için buraya geliyoruz. Önceki senelerde bir arkadaşım burada boğuldu. Bazı insanlar da burada boğulma tehlikesi geçirdiğinde yüzme bildiğimiz için biz kurtarıyoruz. Aşırı sıcaklar var, evim 2-3 kilometre uzaklıktadır. Buraya gelip aynı zamanda balık tutup piknik de yapıyoruz" diye konuştu.
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