Teion antik kenti, kazıların 12'nci yılında havadan görüntülendi

ZONGULDAK,(DHA)- Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos Beldesi’nde, M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulduğu ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 12'nci yılında havadan görüntülendi. Kazma, kürek, çapa ve fırça ile son derece dikkatli şekilde yapılan kazılarda görev alan öğrenciler titizlikle çalışıyor.

Karadeniz'in tarihine önemli katkılar sunacağı düşünülen, Filyos Kalesi içerisinde bulunan Teion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği'nin desteğiyle 2006 yılında başladı. 60 hektarlık alanın geçen 11 yılında yapılan kazılarda çeşitli dönemlere ait yazılı eserler, hamam, kilise, tapınak, liman, kale ve sahil surları, su kemeri, mendirek kalıntıları, antik tiyatro, mezarlar, madeni para, madeni eserler ve seramikler bulundu. Ayrıca özellikle geçen yıl ki çalışmalarda su altında Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 batık gemi tespit edildi.

30 DERECE SICAĞIN ALTINDA 12 SAAT ÇALIŞIYORLAR

M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulduğu ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin devam ettiği Teion Antik Kenti'nde bu yıl ki kazı çalışmaları Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında, üniversite öğrencisi, işçi ve uzmandan oluşan 50 kişilik ekip ile başladı. Ortalama 30 derece sıcağın altında günde 12 saat süren çalışmalar, havadan görüntülendi. Öğrenciler, kazma, kürek, çapa ve fırça ile son derece dikkatli şekilde yaptıkları kazılarda elde ettikleri tarihi bulguları titizlikle çıkararak inceleme poşetlerine koydu.