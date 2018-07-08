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Teion antik kenti, kazıların 12'nci yılında havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos beldesinde, M.Ö.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos beldesinde, M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulduğu ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, 12'nci yılında havadan görüntülendi. Kazma, kürek, çapa ve fırça ile son derece dikkatli şekilde yapılan kazılarda görev alan öğrenciler titizlikle çalışıyor.

Karadeniz'in tarihine önemli katkılar sunacağı düşünülen, Filyos Kalesi içerisinde bulunan Teion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği'nin desteğiyle 2006 yılında başladı. 60 hektarlık alanın geçen 11 yılında yapılan kazılarda çeşitli dönemlere ait yazılı eserler, hamam, kilise, tapınak, liman, kale ve sahil surları, su kemeri, mendirek kalıntıları, antik tiyatro, mezarlar, madeni para, madeni eserler ve seramikler bulundu. Ayrıca, özellikle geçen yılki çalışmalarda su altında Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 batık gemi tespit edildi.

30 DERECE SICAĞIN ALTINDA 12 SAAT ÇALIŞIYORLAR

M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulduğu ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin devam ettiği Teion Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında, üniversite öğrencisi, işçi ve uzmandan oluşan 50 kişilik ekip ile başladı. Ortalama 30 derece sıcağın altında günde 12 saat süren çalışmalar, havadan görüntülendi. Öğrenciler, kazma, kürek, çapa ve fırça ile son derece dikkatli şekilde yaptıkları kazılarda elde ettikleri tarihi bulguları titizlikle çıkararak inceleme poşetlerine koydu.

ŞATO TEMELLERİNE RASTLANDI

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, kazı çalışmalarında Cenevizliler tarafından kullanıldığı tahmin edilen şato kalıntılarına rastladıklarını söyledi. Antik kentin yüksek bölgesi olan ve akropol olarak tanımlanan alanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Karadeniz'deki günümüze kadar gelen modern yerleşim yeri ve tek antik kent durumunda. Kazılar 12'nci yılına girdi. Bu süreç içerisinde antik kentin limanı, tiyatrosu, tapınakları, kiliseleri, surları ortaya çıkarıldı. Bunlarla ilgili kitaplar ve restorasyon çalışmaları başlatıldı. Biz bu yıl kentin yukarı şehri olan akrapolde yoğunlaştırdık. Su sarnıcı ve orta çağda ilk olarak meydana getirilmiş Genç Roma dönemi diye tabir edilen surlar. Özellikle Selçuklular döneminde Karadeniz kıyılarının Türkleştirilmesi süreci içerisinde çeşitli bulgular ortaya çıkarıldı. Selçuklu emirine ait mühürlü yüzük ortaya çıkarıldı. Bu yarımada 3 bin yıllık tarihe sahip bir yer. Bu bakımdan koloni çağından Pers dönemine, Büyük İskender dönemine, Bizans, Ceneviz ve Selçuklu dönemine ait çok önemli bir bulgulara rastlanıldı. Son olarak Ceneviz dönemine ait bir şatonun temelleri ortaya çıkarıldı. Büyük İskender dönemine ait çeşitli mimari yapılar da ortaya çıkarıldı."

KARADENİZİN TİCARET AĞI ORTAYA ÇIKARILACAK

Geçen yıl su altında yapılan çalışmalarda Filyos kıyısının önemli bir ticaret merkezi olduğu yönünde önemli bulgulara rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Şahin Yıldırım, "Su altındaki çalışmalar ağustosta başlayacak. Geçen yıl 8 adet gemi kalıntısı tespit edildi. Bu gemilerden kıyıya yakın olanlarında çeşitli kazılar yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Roma, Selçuklu ve Bizans dönemine ait batıklarımız mevcut. Bu bakımdan Karadeniz antik çağdan beri süregelen ticari organizasyonunu ortaya çıkaracağız. Burada çok önemli ticari organizasyonlar yürütülmüş bütün dönemlerde. Buranın ne derecede önemli olduğunu gösteren bulgular bunlar" dedi.

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