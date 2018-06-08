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Tek ders, tek sınıf, 9 millet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yabancılara Türkçe öğretmek için açtığı kursa, 9 ülkeden insanlar katılıyor.

Tek ders, tek sınıf, 9 millet

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yabancılara Türkçe öğretmek için açtığı kursa, 9 ülkeden insanlar katılıyor.
500 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye'de birçok ilden daha büyük olan Muratpaşa ilçesinde, aynı zamanda farklı ülkelerden çok sayıda yabancı yaşıyor. Muratpaşa Belediyesi, sınırları içinde yaşayan yabancılarla Türklerin daha iyi iletişim kurması için Türkçe kursu başlattı. Belediye binasındaki kursun ilk döneminde 80 yabancı sertifikalarını aldı. Yabancıların ilgisi nedeniyle belediye ikinci bir kurs açtı. Kursa Rusya, Çin, Suriye, İran, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşları ilgi gösterdi.
KOMŞULUK İÇİN ORTAK DİL ÖNEMLİ
Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, bütün şehri birbiriyle komşulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Bu kursta da yabancı ülkelerden Muratpaşa'ya gelen yeni komşuları olduğunu söyleyen Uysal, “Yeni bir grupla Türkçe dersimiz devam ediyor. Ortak dil komşuluğun başlaması için önemlidir. Kentimize gelenlerin şehre uyumu için dil çok önemli. Manevi olarak şehirden bir şey alıp bir şey vermeleri lazım. Biz bundan mutluyuz, çok kültürlülük günlük yaşam şeklimiz. Bu çok kültürlülüğü sahiplenip şehrin yerel kamu yönetimi olarak onlara dilimizi öğretiyoruz. Şehir hayatından onlarla daha fazla kaynaşıyoruz" dedi.
AİLESİ İLE KURSA KATILIYOR
Eşi Ruşenia, kızı Sofia ile kursa katılan Rus Ramik Gadelyanova, 4,5 yıldır Antalya'da yaşadıklarını söyledi. Antalya'ya beğendikleri için yerleştiklerini aktaran Gadelyanova, kursta Türkçe öğrenmenin yanı sıra, insanlarla tanışmaya geldiklerini söyledi. Ruşenia Gadelyanova ise Türkçe'nin zor olduğunu ancak konuşmak gerektiğini kaydetti.
KURSU TAMAMLAYINCA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANACAK
Gülnaz Gaffari ise İranlı bir Azeri olduğunu, ancak Türkçe'yi çok az bildiğini söyledi. Kursa geldiğinden bu yana Türkçe'sini ilerlettiğini belirten Gaffari, Türkçe'yi iyice öğrendikten sonra burada üniversite okumak istediğini söyledi. Ukraynalı Karina Demcenko ise tatil için geldiği Antalya'nın havasını çok beğendiğini kaydetti. Demcenko, "Burada her yer çok güzel. İnsanları daha iyi anlamak için kursa geliyorum. Konuşmak başka bir şey ama doğru konuşmak bambaşka bir şey. Kursun bana çok faydası oldu" dedi.

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