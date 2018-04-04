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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ESPARK Alışveriş Merkezi’nin çekilişine katılan üniversite öğrencisi, son model bir otomobil kazandı.

Eskişehir’de ESPARK Alışveriş Merkezi’nin çekilişine katılan üniversite öğrencisi, son model bir otomobil kazandı. Üniversite öğrencisinin tek dersten kaldığı için Eskişehir’de bulunarak çekilişe katıldığı öğrenildi.
Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Emine Büşra Öznur, tek dersini veremediği için okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldı. Okulun bir yıl uzaması Öznur için olumsuz bir durum olarak gözükse de, Eskişehir’de kaldığı bu süre içerisinde ESPARK Alışveriş Merkezi’nin çekilişine katıldı. 10. yılını kutlayan ve ECE Türkiye tarafından yönetilen ESPARK Alışveriş Merkezi’nin noter huzurundaki çekilişi sonucu son model lüks otomobil, Emine Büşra Öznur’a çıktı. Son model otomobilini bugün teslim alan üniversite öğrencisi genç kız, ESPARK’ın kendisine sunduğu mezuniyet hediyesi ile birlikte Afyonkarahisar’a doğru yola çıktı.

"Çıktığını duyunca çok heyecanlandım"
86 bin kişinin 530 bin katılım fişi ile katıldığı çekiliş sonucu otomobile kavuşan Emine Büşra Öznur, bugün yeni aracını teslim aldı. Otomobilin kendisine çıkacağını düşünmediği aktaran Öznur, "Eskişehir’de öğrenciyim. Bu sene mezun olacağım. Tek ders sebebiyle okulum uzamıştı. Bu yüzden 1 sene daha Eskişehir’de kaldım. Sonrasında çekilişe katıldım ve şans eseri çıktı. Açıkçası beklemiyordum. Çıktığını duyunca çok heyecanlandım. Daha önce böyle bir şey yaşamadım, ilk defa başıma geliyor. Şu an için arabayla bir planım yok ama düşüneceğim. Kullanmayı istiyorum, bakacağız" dedi.

"Üniversite öğrencisine çıkması bizi ayrıca mutlu etti"
ESPARK Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı ise, otomobilin bir üniversite öğrencisine çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çekilişe katılım gösteren herkese teşekkür eden Damgacı, "ESPARK Alışveriş Merkezi olarak bildiğiniz gibi 2017 yılında 10. yılımızı kutladık. Bu kutlamalar sırasında da yine bir araç çekilişimiz gerçekleşti. Çekilişimizi yapmıştık zaten ve çok da büyük bir katılım oldu. Katılım gösteren herkese teşekkürler. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında bugün aracı talihlisine vereceğiz. Talihlimiz Eskişehir’de üniversite öğrencisi ve ailesi farklı bir şehirde yaşıyoruz. Normalde 2017’nin başında arkadaşımız mezun olması gerekirken, bir dersi nedeniyle okulunu uzatmış. Eskişehir’de kaldığı sırada bizim çekilişimiz başladı ve kendisi alışveriş kotasını doldurarak çekilişe katılıyor. Sonucunda da bir otomobil kazandı. Aslında okulun uzaması baktığınızda olumsuz gibi gözüküyor ama bu olay talihlimize bir otomobil kazandırmış oldu. Bu şekliyle de bir üniversite öğrencisine çıkması bizi ayrıca mutlu etti. Böyle bir ilginç hikayesinin olması da olayı farklı bir boyuta taşıdı" diye konuştu.

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı
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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı
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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı
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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı
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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı
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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı
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Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı

Tek dersten kaldı, son model otomobil kazandı
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