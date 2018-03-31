HABER

Tek istediği kendi bahçesinde bir göz oda

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan yaşlı kadın, tek isteğinin yıkılmak üzere olan evinin bahçesinde bir göz oda yapılması olduğunu söyleyerek, "Hayatımın geri kalanını burada geçirmek istiyorum" dedi.Kızıltepe Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Rahime Emen maddi imkansızlıklardan dolayı yıkık dökük, rutubetli bir evde yaşıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan yaşlı kadın, tek isteğinin yıkılmak üzere olan evinin bahçesinde bir göz oda yapılması olduğunu söyleyerek, "Hayatımın geri kalanını burada geçirmek istiyorum" dedi.
Kızıltepe Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Rahime Emen maddi imkansızlıklardan dolayı yıkık dökük, rutubetli bir evde yaşıyor. 3 erkek evladı olan Emen, çocuklarının da maddi durumdan dolayı ona bakamadığını belirtti.
Çocuklarından birisinin İzmir’de diğer ikisinin ise Mardin’de olduğunu ifade eden Emen, "Çocuklarımın maddi imkanı yetersiz olduğu için bana bakamıyor. Ben bu evde yaşlandım o yüzden çocuklarımın yanına gitmek istemiyorum. Onlara gidince sıkılıyorum. Ben evimde kalmak istiyorum. Çocuklarım çağırıyor gitmiyorum. Zaten onların da bana bakacak durumları yok. Yaşlandığım evde hayatımı sürdürmek istiyorum" dedi.

"Ev başıma yıkılacak diye korkuyorum"
Evinden kopamadığını dile getiren Rahime Emen, hastaneye gittiğinde evine hırsızların da girdiğini söyledi. Emen, "Halimi görüyorsunuz. Hastaneye gidiyorum bir hafta 10 gün hastanede kalıyorum. Kapımı kırıp evime girip hırsızlık yapıyorlar. Eşyalarımı çalıyorlar. Kim olduklarını bilmiyorum. Maddi durumum yok. Görüyorsunuz halimi rutubetli evde aç susuz kalıyorum. Evim damlıyor. Evde korkudan kalamıyorum başıma yıkılacak diye. Ev berbat bir halde. O yüzden bazen komşulara gidip kalıyorum. Çocuklarımın da maddi durumu yok. Onlar da öyle olduğu için ben size sığınıyorum bana yardım edin. 20 yıldır bu evde yaşıyorum. Eskiden maddi durumum biraz iyiydi. Ama evime hırsızlar girdiği için evimde hiçbir şey kalmadı. Her şeyimi götürdüler. Tek bir isteğim var, yıkılmak üzere olan evimin bahçesinde başımı sokabileceğim bir göz oda istiyorum. Bunu yapmaları için hayırsever ve yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz''Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'
Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!
TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Kilis'te askeri hareketlilik!

Kilis'te askeri hareketlilik!

Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!

Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!

Korkunç son! Lastiği değiştirmek isterken...

Korkunç son! Lastiği değiştirmek isterken...

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buluyor!

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.