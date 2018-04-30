Tek isteği SMA hastası oğlunun ilaçlarını alınması

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DERMENCİOĞLU - Denizli'de yatağa bağımlı sinir-kas hastası oğlunun sağlığına kavuşmasını bekleyen anne, tedavi için gerekli ilaçların yurt dışından karşılanmasını istiyor.
Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde bir gecekondunun zemin katında oturan anne Gülhan Kayhan, sinir-kas hastalığı olarak bilinen "Spinal muskuler atrofi (SMA)" hastası 10 yaşındaki oğlu Hasan Mehmet'in iyileşmesi umuduyla yaşıyor.
Eşi Halil Kayhan'ı 2,5 yıl önce kalp krizinden kaybeden anne Kayhan, yatağa bağımlı oğlunun bakımını tek başına sağlıyor. Devletin ödediği bakım parası dışında hiçbir geliri olmayan anne Kayhan, geliri yetmediği için yaklaşık 8 aydır evinin kirasını dahi ödeyemiyor.
Oğlunun tedavisi için gerekli oksijen tüpünü alamayan anne, ilaçların alınması durumunda oğlunun iyileşeceğini umut ediyor.
Bu yıl evlerine öğretmenin gelmesiyle eğitime başlayan Hasan Mehmet, evin duvarına asılan yazılarla okumayı öğrenmiş.
- "Kimsemiz yok, çok zor durumdayız"
Anne Gülhan Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SMA hastası oğlu Hasan Mehmet Kayhan'ın rahatsızlığını henüz 6 aylıkken farkına vardıklarını belirtti.
Sinir-kas hastası oğlunun solunum yetmezliği de olduğunu dile getiren anne Kayhan, şunları söyledi:
"Cihaza bağlı şekilde hayatını sürdürüyor. Evde tek başına kendim bakıyorum ve çok aşırı zor durumdayım. Eşyalarını, ev kiramızı hiçbir şeyini karşılayamıyoruz. İlacımızı istiyoruz açıkçası. Hiç ayağa kalkamıyor maalesef doğduğundan beri sürekli böyle yatakta. Hiçbir adım bile attığımız yok. Yeni yeni öğretmenimiz gelmeye başladı, iyi kötü bir şeyler öğrendi çok şükür. Eşim iki buçuk sene oldu vefat etti. Kalp krizi geçirdi. Maalesef Mehmet'le ikimiz yalnızız, kimsemiz yok."
"Çocuğa aldığım bakım parası ile geçiniyoruz." diyen Kayhan, "Onun dışında hiçbir gelirimiz yok maalesef. İlaçlarımız yurt dışından gelecek ama maddi durumumuz olmadığı için maalesef alamıyoruz, sigorta karşılamıyor, çok da yüklü bir para maalesef. Söylendiğine göre 750 bin dolar maliyeti var. Bunu maalesef imkanımızla alamıyoruz. Devlet el atarsa inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.
- "Allah'tan umudumuz ilacımızın gelmesi"
Daha önce başvurmalarına rağmen bu yıl okula başladığını ve evlerine öğretmen geldiğini dile getiren Kayhan, "İyi kötü işte bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Eliyle yazamıyor ama iyi güzel okuyor, çalışıyor, ilerleme var. Şimdi ikiye başladık 2'nci sınıfa gidiyor. Maşallah kafası güzel çalışıyor, her şeyi kavrıyor. Allah'tan umudumuz ilacımızın gelmesi, tek isteğimiz ilacımızın gelmesi, oğlumun iyi olması bunu istiyorum. Devletten bunu istiyorum." diye konuştu.
Solunum cihazına bağlı şekilde hayatını sürdüren Hasan Mehmet Kayhan da "Ben ilacımı istiyorum, yaşıtlarım gibi yürüyüp koşmak istiyorum. Devletten sırf bunu istiyorum. Diğer çocuklar gibi okula gitmek istiyorum ben, sokakta top oynamak istiyorum. Ben büyüyünce doktor olacağım." dedi.
Milli takımı tuttuğunu dile getiren Hasan Mehmet, tekerlekli sandalyesinin kırık olmasından dolayı dışarı çıkamadığını, bir an önce iyileşip sokakta diğer çocuklar gibi koşturmak istediğini dile getirdi.
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