Tek isteği SMA hastası oğlunun ilaçlarını alınması

Eşi Halil Kayhan'ı 2,5 yıl önce kalp krizinden kaybeden anne Kayhan, yatağa bağımlı oğlunun bakımını tek başına sağlıyor. Devletin ödediği bakım parası dışında hiçbir geliri olmayan anne Kayhan, geliri yetmediği için yaklaşık 8 aydır evinin kirasını dahi ödeyemiyor.

Sinir-kas hastası oğlunun solunum yetmezliği de olduğunu dile getiren anne Kayhan, şunları söyledi:

"Cihaza bağlı şekilde hayatını sürdürüyor. Evde tek başına kendim bakıyorum ve çok aşırı zor durumdayım. Eşyalarını, ev kiramızı hiçbir şeyini karşılayamıyoruz. İlacımızı istiyoruz açıkçası. Hiç ayağa kalkamıyor maalesef doğduğundan beri sürekli böyle yatakta. Hiçbir adım bile attığımız yok. Yeni yeni öğretmenimiz gelmeye başladı, iyi kötü bir şeyler öğrendi çok şükür. Eşim iki buçuk sene oldu vefat etti. Kalp krizi geçirdi. Maalesef Mehmet'le ikimiz yalnızız, kimsemiz yok."

"Çocuğa aldığım bakım parası ile geçiniyoruz." diyen Kayhan, "Onun dışında hiçbir gelirimiz yok maalesef. İlaçlarımız yurt dışından gelecek ama maddi durumumuz olmadığı için maalesef alamıyoruz, sigorta karşılamıyor, çok da yüklü bir para maalesef. Söylendiğine göre 750 bin dolar maliyeti var. Bunu maalesef imkanımızla alamıyoruz. Devlet el atarsa inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

- "Allah'tan umudumuz ilacımızın gelmesi"