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Tek isteği tekrar yemek yiyebilmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de yaşayan ve henüz teşhis konulamayan bir mide rahatsızlığına sahip 23 yaşındaki genç kızın tek isteği tedavi olup tekrar yemek yiyebilmek.23 yaşındaki Özge Berk, son sekiz senedir tanımlanamayan bir mide rahatsızlığına sahip.

Kırıkkale’de yaşayan ve henüz teşhis konulamayan bir mide rahatsızlığına sahip 23 yaşındaki genç kızın tek isteği tedavi olup tekrar yemek yiyebilmek.
23 yaşındaki Özge Berk, son sekiz senedir tanımlanamayan bir mide rahatsızlığına sahip. Bu rahatsızlık, onun dört aydır hiçbir şekilde yemek yiyememesine sebep oluyor. Rahatsızlığı hakkında konuşan Berk, "Geçmeyen bir bulantım var. Kırıkkale’deki ve Ankara’daki neredeyse bütün hastanelere gittik ama hiçbir şekilde hiçbir teşhis konulmadı. Bulantılarım hala devam ediyor. En son ‘mide fıtığı var’ dediler, ameliyat oldum ama hiçbir yararını görmedim. Şu ana kadar bu rahatsızlığıma bir çözüm bulunmadı, devam etmekte hala. Son dört aydır bir şey yiyemiyorum, serumlarla ayakta kalabiliyorum. Devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımızdan hastalığıma bir teşhis konulması ve tedavime başlanması yolunda yardım bekliyorum" dedi.
Bugüne kadar çeşitli tedavileri denediklerini söyleyen anne Mehriban Berk ise "Gastrit dediler, ‘gastritte bu kadar bulantı yapmaz’ dediler. Bundan dolayı ’psikolojik dediler’, psikiyatra götürdüm. Sekiz yıldır, farklı farklı psikoloji ilaçları kullandım ama yine aynı devam etti. Şu anda kızımda başka sağlık sorunları da çıkmaya başladı. Böbreklerinden rahatsızlandı. Yiyip içemediği için lavaboya çıkamıyor, bu çocuk. Bağırsaklarından yarın bir gün başka sorunları da çıkacak diye korkuyorum. Git gide kötüye gidiyor çocuğum, bir çare bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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