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Tek kuruş alamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesinde, 11 yıl önce yerin 350 metre altında kömür madeninde dinamit patlatılması sırasında meydana gelen kazada, madenciler Ali Kandemir iki gözünü, İdris Sarıkaya da iki ayağını kaybetti.

Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK (DHA) TÜRKİYE'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesinde, 11 yıl önce yerin 350 metre altında kömür madeninde dinamit patlatılması sırasında meydana gelen kazada, madenciler Ali Kandemir iki gözünü, İdris Sarıkaya da iki ayağını kaybetti. Madencilerden Sarıkaya 2011 yılında sonuçlanan davada 126 bin TL, Kandemir ise 2015 yılında karara bağlanan davada 1 milyon 76 bin TL almaya hak kazandı. Ancak iki madenci de şirketin sürekli isim değiştirmesi nedeniyle tazminattan tek kuruş tahsil edemedi.

Soma'da, 31 Temmuz 2007 tarihinde Azyak Kömür Madencilik firmasına bağlı kömür ocağında, yerin 350 metre altında dinamit patlatılması sırasında 5 işçi yaralandı. En ağırı ise Sarıkaya ve Kandemir'in başına geldi. Kandemir ve Sarıkaya, Ermenek'te 18 işçinin yaşamını yitirdiği facianın meydana geldiği madenin de sahibi olan Uyar Ailesi'nin işlettiği firmaya karşı 2008 yılında hukuk mücadelesi başlattı. Sarıkaya'nın Ankara 19'uncu İş Mahkemesi'nde açtığı dava, 2011'de sonuçlandı. Mahkeme, Azyak firmasının 126 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Yargıtay tarafından onandı.
İşçilerden 1 çocuk babası Kandemir ise Ankara 13'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin kararıyla 2011 Kasım'da, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kandemir için yüzde 100 göremediği raporu verildi. Dava, 2015 Haziran'da sonuçlandı. Mahkeme, yasal faizleri hariç olmak üzere şirketin Kandemir'e 1 milyon 76 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

Her iki madenci de firmanın isim ve aynı aileden kişilerce el değiştirmesi nedeniyle mahkeme kararlarına rağmen tazminatlarını alamadı. Hala mahkeme harçlarını ödemek için çektiği kredinin taksitlerini ödediğini belirten Kandemir, Aldığım malulen emeklilik maaşım da kredi borçlarıma gidiyor dedi.

Mahkeme kararının uygulanmasını beklediklerini söyleyen Sarıkaya ise Yıllardır biz bu sürecin acısını yaşıyoruz. Firmalar sürekli yeni yöntemler deneyip, bize hak ettiğimiz tazminatı vermiyorlarö diye konuştu.

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