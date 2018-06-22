Tek odada, 14 kişi yaşıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan Nadide Balin, bir tarafı mutfak ve odunluk olan, tek odalı, derme çatma evde 8 çocuğu, evli kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. 8 yıl önce eşini kaybeden Balin, evlerinin PKK'lılara yönelik hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için düzenlenen operasyonlar sırasında yıkıldığını, yerine bu evi yaptıklarını, 14 kişi burada yaşamaya çalıştıklarını söyledi.
Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı 78 gün sürerken, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi Nadide Balin'in evi de kullanılmaz hale geldi. Bir süre kiralık bir evde oturan Balin Ailesi, geçim sıkıntısı yaşayınca yıkılan evlerinin yerine briket ve çamur kullanarak tek odalı bir ev yaptı. Elektriği ve suyu bulunmayan, bir tarafı mutfak ve odunluk halindeki evde, 14 kişi yaşamaya başladı.
Derme çatma evde 8 çocuğu, evli kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Nadide Balin, geçimlerini, kira bedeli olarak aldıkları para yardımı ve damadının inşaat işçiliğinden aldığı küçük kazançlarla sağladıklarını söyledi. Zor günler geçirdiklerini anlatan Balin, "Çok çaresiz kaldık. Yardımseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Düzenli bir evde, sağlıklı koşullarda yaşamak istiyoruz" dedi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama
İstanbul'da toplu taşımada taciz dehşeti: Boğazını kesmek istedi
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı
Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum