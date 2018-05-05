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- 'TEK TEKER ŞOVU' YAPMAK İSTEYEN MOTOSİKLETLİ MAGANDA DEHŞET SAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:00 | Son Güncelleme

- Pendik'te  motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerlemek isteyen kişi dehşet saçtı.

- Pendik'te motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerlemek isteyen kişi dehşet saçtı.

* Motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımdakilerin arasına daldı

* Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kaza motosikletli maganda, bir bebeğe yanındaki annesine, küçük bir kız çocuğuna ve bir gence çarparak yaraladı.

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Pendik'te ön tekerini kaldırarak ilerlemek istediği motosikletinin kontrolünü kaybeden kişi kaldırımdakilerin arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan 5 kişi yaralandı.

TEK TEKER İLERLEMEK İSTEDİ
Olay geçtiğimiz günlerde Kartal'da meydana geldi. İki kişinin bulunduğu motosiklet ilerlerken güvenlik kamerasına yansıyor. Sürücü bir anda ön tekeri kaldırarak ilerlemeye başlıyor. Ancak tek teker yolculuk kısa sürüyor. Motosiklet kontrolden çıkıyor. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan arkadaşı düşerek yaralanıyor.

YAYALARIN ARASINA DALDI
Hızla kaldırıma yönelen motosiklet yayaların arasına dalıyor. Motosiklet önce annesinin elinin tutarak ilerleyen küçük bir kıza çarpıyor. Küçük kız yol kenarına savruluyor. Motosiklet daha sonra bir gence çarpıyor. Devrilerek kayan motosiklet, bebek arabasındaki bebeğiyle ilerleyen kadına çarpıyor. Hafif yaralanan kadın hemen yerden kalkarak bebeğinin durumuna bakıyor. Bebeğin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

PANİK ANI DA KAMERADA
Kaza sonrası caddede büyük panik yaşanıyor. Yaşanan karmaşa ve panik kameralara yansıyor. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü ise şok içinde bir süre etrafta dolaşıyor ardından da yaralıların yanına gidiyor. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan yaralıların tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün de ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Motosikletin tek teker üstünde görüntüsü
-Kaldırıma çıkması
-Çocuğa ve adama çarpması
-Anne ve pusetteki bebeğine çarpması
-Yaşanan panik anları
-Detaylar

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