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Tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 11:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir" dedi.

Tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi

Darbe teşebbüsü ve terör suçlarından tutuklu olanlara yönelik olarak 696 sayılı KHK kapsamında düzenlenen cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili olarak, Diyarbakır Cezaevi'ne kıyafetler gönderildi.

"UYGULAMA İÇİN YÖNETMELİK BEKLENİYOR"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir" dedi.

KAÇ KİŞİ GİYECEK?

Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
KHK Diyarbakır Tahir Elçi Kamil Erkut Güre

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Terör, cinayet ve tecavüz suçluları turuncu, diğer suçlular atıyorum beyaz giysinler arap saçına çevirmeye gerek yok. Mahkumlara içerde iş verilsin giydikleri kıyafetler hatta yemekler elektrik su v.s gibi masraflar çıkarılsın devlete yük olmasın.
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