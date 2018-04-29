HABER

Tek yumurta ikizi esnaf kardeşler şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da birisi terzilik, diğeri ise yorgancılık yapan 50 yaşındaki tek yumurta ikizleri Ercan Çetiner ve Özcan Çetiner, yan yana geldiklerinde görenler şaşkınlık yaşıyor. Sıklıkla ikiziyle karıştırıldığını söyleyen Ercan Çetiner, "Yolda yürüdüğüm sırada yanıma gelen birisi, 'Benim yorganı yarın bitirirsen sevinirim', ikizime ise 'Pantolonumun paçasını kısalttın mı' diye soranlar oluyor" dedi.

Tek yumurta ikizi esnaf kardeşler şaşırtıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da birisi terzilik, diğeri ise yorgancılık yapan 50 yaşındaki tek yumurta ikizleri Ercan Çetiner ve Özcan Çetiner, yan yana geldiklerinde görenler şaşkınlık yaşıyor. Sıklıkla ikiziyle karıştırıldığını söyleyen Ercan Çetiner, "Yolda yürüdüğüm sırada yanıma gelen birisi, 'Benim yorganı yarın bitirirsen sevinirim', ikizime ise 'Pantolonumun paçasını kısalttın mı' diye soranlar oluyor" dedi.
Menteşe ilçesinde terzi Ercan Çetiner ve yorgancılık yapan Özcan Çetiner, tek yumurta ikizi olmaları nedeniyle kafa karışıklığına neden oluyor. İkisi de evli ve 1 çocuk babası olan Çetiner kardeşler, aynı anda çırak olarak başladıkları mesleklerinde 40 yılı geride bıraktı.
Yaşadıkları anıları anlatan terzi Ercan Çetiner, "Sabah işyerine gitmek üzere yolda yürüdüğüm sırada yanıma gelenler, beni yorgancılık yapan kardeşim sanarak 'Eşim diktiğiniz yorgandan çok memnun kaldı', 'Pamuktan yaptığınız yorgan hiç terletmiyor', 'Hayatımda hiç bu kadar rahat bir döşekte uyumadım', 'Benim yorganı yarın bitirseniz sevinirim' diyenler oluyor. Bir süre anlatılanlar karşısında şaşkınlık yaşadıktan sonra kendilerine teşekkür ediyorum. Bazen ise ikizimle karıştırdıklarını söylüyorum" dedi.
Hazır giyime talebin artmasıyla terzilik mesleğinin unutulduğunu ifade eden Çetiner, "Terzilik mesleği son demlerini yaşıyor. Vatandaşlar artık ucuz giyimi tercih ediyor. Hazır giyim ve hızla gelişen teknoloji terzilik mesleğini bitiriyor. En kaliteli kumaşları kullanıyoruz. En güzel işçiliği yapıyoruz. Ama artık kimse kaliteye dikkat etmiyor. Bu meslek yıllar sonra unutulup gider. Artık eskisi gibi elbise diktirilmiyor. Şimdilerde sadece ufak tefek sökükleri, pantolon paçaları gibi işleri yapıyoruz" diye konuştu.
İkizlerden Özcan Çetiner ise, "Askerlikte acemiliği birlikte yaptık. Sürekli patates soyduruyorlardı. Ben de sıkıldığım için mutfaktan kaçtım. İkizimi koğuşta gören çavuş, 'Sen misin mutfaktan kaytaran' diyerek Ercan'a ceza verdi. Benzerliğimizin avantaj ve dezavantajları oluyor. Bazen dükkana gelen müşteriler, 'Sizi tebrik ediyorum. İki mesleği bir arada yürütmek, büyük başarı. Allah nazardan korusun' diyenler oluyor. Kendilerine gerçeği anlattığımda ise kimi şaşırıyor, kimisi ise inanmıyor" dedi.
Mesleği ile ilgili de bilgiler veren Çetiner, "İnsanın ömrünün yarısı yatakta geçiyor. Yatak insan sağlığı ve rahatlığı için çok önemli. Biz elimizle organik yatak ve yorgan yapıyoruz. Bu mesleğin ayakta durması için aileler, çocuklarına suni yatak yorgan yerine doğal pamuktan üretilen yorgan ve yastık almaları için öncülük etmeli. Halkımız doğal ürüne dönmezse, bu meslek de artık yok olmaya mahkum kalacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tek yumurta ikizi esnaf kardeşler şaşırtıyorTek yumurta ikizi esnaf kardeşler şaşırtıyorTek yumurta ikizi esnaf kardeşler şaşırtıyorTek yumurta ikizi esnaf kardeşler şaşırtıyor

Suriye için çok önemli kararSuriye için çok önemli karar
Hastanede skandal taciz iddiası!Hastanede skandal taciz iddiası!
Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Abdullah Gül siyasi mevta oldu! Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül siyasi mevta oldu! Ahmet Hakan yazdı

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

İlginizi Çekebilir

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Bedelli askerlik 2018'de ne zaman çıkacak? Bedellide yeni umut...

Bedelli askerlik 2018'de ne zaman çıkacak? Bedellide yeni umut...

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

YSK'nın seçmen kararına itiraz!

YSK'nın seçmen kararına itiraz!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.