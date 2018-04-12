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Tekden Koleji öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

Tekden Koleji tarafından düzenlenen ‘Diktiğin ağaç seninle büyüsün’ etkinliği kapsamında 5’inci sınıf öğrencileri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte 200 adet fidan dikti.Talas’a bağlı Kuruköprü Mahallesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğe dair bilgi veren Tekden Koleji 5’inci sınıflar koordinatörü Naci Bayat, “Tekden Koleji her yıl geleneksel olarak ‘Diktiğin ağaç seninle büyüsün’ etkinliğini gerçekleştirmektedir.

Tekden Koleji öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Tekden Koleji tarafından düzenlenen ‘Diktiğin ağaç seninle büyüsün’ etkinliği kapsamında 5’inci sınıf öğrencileri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte 200 adet fidan dikti.
Talas’a bağlı Kuruköprü Mahallesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğe dair bilgi veren Tekden Koleji 5’inci sınıflar koordinatörü Naci Bayat, “Tekden Koleji her yıl geleneksel olarak ‘Diktiğin ağaç seninle büyüsün’ etkinliğini gerçekleştirmektedir. Bu yıl da Talas Belediyesi ile ortaklaşa 5’inci sınıflarla yine bu etkinlikte birlikteyiz. Bugün yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaçlar büyürken, 5’inci sınıflarda büyüyecek. Tekden Koleji, gittiği yeri güzelleştiren, gittiği yere emek veren ve gittiği yeri yeşil bir alan haline getiren, çevreci bir okuldur” diye konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, yeşil bir Talas oluşturmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Bu sene Talas için farklı bir yıl olacak. 15 bin civarında getirttiğimiz ve çoğu mavi selvi fidanlarımız var. Bunların hepsini toprakla buluşturacağız. Burada vatandaşlarımızın ve kurumların desteği de çok önemlidir. Bugün Tekden Koleji ile birlikte Kuruköprü Mahallesinde daha önce ağaçlandırma yaptığımız alanın yan tarafında bulunuyoruz. Hafta sonu da bin civarında fidanı Diyanet Eğitim Merkezindeki hocalarımızla ve öğrencilerimizle birlikte Alaybeyli Mahallesinde toprağa kavuşturacağız. Özellikle Ali Dağında bu sene ağaçlandırma yapacağız. Ağaç olduğunda hem havamız temizleniyor hem de toprağı koruma altına olmuş oluyoruz. İnşallah bundan sonra da Talas’ı yoğun bir şekilde ağaçlandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Etkinlik, öğrencilerin isimlerin yer aldığı künyelerin ağaçlara asılmasının ardından sona erdi.

Tekden Koleji öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Tekden Koleji öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Tekden Koleji öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

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