Tekdenli öğrenciler trafik güvenliği ve yol eğitimi aldı

Özel Tekden İlkokulu öğrencileri, Türkiye Motor Sporları Federasyonu Kadın Komisyonu başkan ekibi tarafından trafik güvenliği ve yol eğitimi aldı.

Tekden Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Özel Tekden İlkokulu Müdür Yardımcısı Aydın Kızılkaya, “Türkiye Motor Sporları Federasyonu Kadın Komisyonu Başkanı Yeşim Hanım ve ekibi okulumuzda trafik eğitimi ve yol güvenliği ile ilgili 4. sınıflarımıza yönelik olarak etkinlik gerçekleşecek. Ekiple birlikte verilecek eğitim öğrencilerimiz trafik eğitiminin önemini, yol güvenliğinin nasıl olması ile ilgili hem anne ve babalarını değerlendirmeleri hem ileri yaşta kendilerinin kazalardan nasıl korunabilecekleri ile ilgili kazanımları elde etmeleri için bu etkinliği düzenliyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte video gösterinin ardından Motor Sporları Federasyonu Kadın Komisyonu Başkanı Yeşim Bostancı ve ekibi öğrencilere trafik güvenliği ve yol eğitimi ile ilgili bilgiler verdi.