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Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Fuar kapsamında düzenlenen "Damızlık İnek Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu

Burdur'da, "Teke Yöresi 4'üncü Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapsamında "Damızlık İnek Yarışması" düzenlendi.

Burdur Belediyesi Halk Pazarı'ndaki yarışma, "gençler", "orta yaşlılar" ve "yaşlılar" olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Jüri üyeleri, renkli görüntülere sahne olan yarışmaya katılan ineklerin yaşı, vücut uyumu ve fiziksel özelliklerini inceledi.

Gençler kategorisinde Çetin Varol'un "Güldane", orta yaşlılar kategorisinde Celal Erdönmez'in "Suna", yaşlılar kategorisinde ise Muhammet Yıldız'ın "Tuğba" adlı inekleri birinci oldu.

Daha sonra kategorilerinde birincilik elde edenler, "şampiyonlar şampiyonu" kategorisinde yarıştı. Bu kategoride ise şampiyonluğu "Tuğba" adlı inek kazandı.

Dereceye giren hayvanların yetiştiricilerine madalya ve para ödülleri verildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, fuarın hayvancılıktaki yeni teknolojilerin takip edilmesi açısından önem arz ettiğini söyledi.

Hayvancılığı bilinçli yapan çiftçilerin olduğunu ifade eden Özçelik, geçmişteki yoklukla şimdiki varlıkların çok iyi kıyaslanması gerektiğini dile getirerek, "Birlik ve beraberliği muhafaza edersek, işimizi, aşımızı, refah seviyemizi büyüteceğiz. Birlik ve beraberliğe devam edersek, Türkiyemizi, ilimizi, ilçemizi, köyümüzü de büyüteceğiz. Hedefsiz olmaz. Mutlaka hedef koymak gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan ise bu tür yarışmalarla çiftçiler arasında birlik ve beraberliğin pekiştiğini vurguladı.

Yetiştiricilerin alın teri ve çabasıyla yetiştirdikleri damızlıkları sergilemenin haklı gururunu taşıdığını aktaran Özcan, "Yetiştiriciler olarak sütte, ette ve damızlıkta en iyisini ve kalitelisini üretmeye çalışıyoruz. Yaptığımız aynı zamanda bu alanlarda dışa bağımlı olmamanın da mücadelesidir." dedi.

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"Damızlık İnek Yarışması" Burdur Fuar ödül

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