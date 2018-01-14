Tekerleği yarım metre dışarıda ilerleyen otomobil şaşkınlık yarattı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda bulunan bir otomobilin yolda ilerleyişi şaşkınlıkla izlendi.
Akşam saatlerinde Darıca'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Tuzla Caddesi'nde sağ arka tekerleği yarım metre dışarıda olacak şekilde yolda ilerleyen bir araç şaşkınlık yarattı. Plakası bulunmayan otomobilin sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda takılı bulunurken, halatla bağlı bulunduğu bir araç tarafından çekildi. Otomobil daha sonra bir lastik tamirhanesinin önünde durdu. Tekerleği yarım metre dışarıda olan otomobilin nasıl ilerlediği merak uyandırdı.
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