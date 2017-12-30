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Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Şampiyona, 3 kategoride 15 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı

Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Projesi yeni yıl festivali kapsamında yapılan şampiyonaya 3 kategoride 15 sporcu katılıyor. Sporcuların dans gösterisi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Şampiyonayı izleyen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Tekerlekli sandalye dansın federasyon bünyesine yeni katılan spor dallarından olduğuna dikkati çeken Uztürk, "Bu spora büyük önem veriyoruz. Bu yarışmada performans bakımından yüksek seviyelere çıkanları milli takımda değerlendireceğiz. Gelişmekte olan bir spor dalı. Daha iyi seviyelere geleceğimizi umuyorum." dedi.

Kadınlar Çiçek Açıyor Projesi Koordinatörü Hatice Bozkurt ise azimlerinden dolayı engelli dansçıları tebrik etti.

Engelli sporcu Sinem Toprak da yaklaşık 4 yıldır tekerlekli sandalye dansı yaptığını söyledi. Çocuk felci sonucu engelli olduğunu belirten Toprak, "Dansı ve müziği çok seviyorum. Hedefim bu sporda ilerleyerek ülkemize yurt dışında başarıyla temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Engelli sporcu Osman Ertöz ise tekerlekli sandalye dansıyla içindeki duyguları dışarıya yansıttığını söyledi.

Şampiyona bu akşam sona erecek.

(AA)

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