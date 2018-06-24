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Tekerlekli sandalyede okula getirildi, ismi çıkmayınca oy kullanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde belden aşağısı felçli Hatice Özder (85), oy kullanması için yakınları ve sağlık hizmetleri görevlilerince tekerlekli sandalye ile okula getirildi.

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde belden aşağısı felçli Hatice Özder (85), oy kullanması için yakınları ve sağlık hizmetleri görevlilerince tekerlekli sandalye ile okula getirildi. Ancak seçmen listesinde ismi bulunmayan Özder, tekrar evine götürüldü.

Suşehri ilçe merkezinde, Gönüloğlu Mahallesi Atatürk Sokak'ta oturan belden aşağısı felçli Hatice Özder, oy kullanma işleminin bitimine dakikalar kala, belediye zabıtası oğlu Cevdet Özder ve sağlık ekiplerince, Evde Sağlık Hizmeti aracıyla Taşköprü Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'na oy kullanması için getirildi. Yaşlı kadın, engelli merdiveni ve asansör olmadığı için ikinci kattaki salona, oğlu ve görevlilerin yardımı ile çıkarıldı. Çocuklarının oy kullandığı 1009 numaralı sandıkta seçmen listesinde yapılan kontrolde ismi olmadığı anlaşılan Hatice Özder, oyunu kullanamadı. Bunun üzerine Özder, yeniden evine götürüldü. Yakınları, seçmen kağıtlarını almadıkları için Hatice Özder'in isminin olup olmadığını kontrol edemediklerini, kendisini getirdiklerinde isminin olmadığını gördüklerini söyledi.

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