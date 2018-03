Tekin: “At ve eşek eti skandalı Adana’nın marka imajına zarar veriyor”

Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, son günlerde sosyal medyada yer alan taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği iddia edilen firma isimlerinin yer aldığı listenin asılsız olduğunu vurgulayarak, “Bu liste tamamen asılsızdır. Adana’nın imajına zarar vermek için yapılmış bir komplo hareketi olarak görüyoruz” dedi. Kebapçılar ise durumdan üzgün olduklarını belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün 23 Mart’ta kamuoyuna açıklanmıştı. Adana’dan ise 6 firma bu listede yer almıştı ancak sosyal medyada kim tarafından ortaya çıktığı belli olmayan bir liste dolaşmaya başladı. Bu listede ise kentte yer alan ünlü 12 kebapçıda ‘Tek tırnaklı et’ tabir edilen at ve eşek eti olduğu ileri sürüldü.

“Sosyal medyada da dolaşan liste asılsızdır”

Bu dedikoduya karşı Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, bu listeye ihtimam edilmemesi gerektiğini vurguladı. Tekin, “Bakanlığımız Türkiye genelinde 173 firmayı açıkladı. 173 firma içerisinde Adana’da 6 firma yer aldı. Türkiye geneline göre durumumuz gayet iyi. Bunların 2 tanesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Sosyal medyada da dolaşan bir liste var. Bu liste tamamen asılsızdır. Bunu Adana’nın imajına zarar vermek için yapılmış bir komplo hareketi olarak görüyoruz. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.