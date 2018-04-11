Tekintaş: ”Altınordu’nun geleceğini inşa ediyoruz”

Altınordu Belediye Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. oturumu gerçekleştirildi.

Celal Tezcan başkanlığında gerçekleştirilen Altınordu Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi’nin 2. oturumunda Altınordu Belediyesi’nin 2017 Yılı İdare Faaliyetleri görüşüldü. Toplantıda Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından Meclis üyelerine 2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu hakkında sunum yapıldı.

Sunumunda 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Başkan Tekintaş, bu kapsamda beton yol ve sıcak asfalt çalışmalarında büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. 2017 yılında birçok projeye de imza attıklarını dile getiren Başkan Tekintaş, bu çerçevede yer altı çöp konteyner sistemini hayata geçirdiklerini, Karacaömer Sanayi Sitesi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Şirin Pazar, Karşıyaka Pazar, Soğuk Hava Deposu, Yem Kırma Ünitesi ve Yumurta Paketleme Tesisi gibi projelerinde en kısa sürede hizmete açılacağını aktardı. Park bahçe çalışmalarına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Tekintaş, ilçeye birçok yeni ve güvenli parklar kazandırdıklarını, mahallelere ise özel mekanlar inşa ettiklerini vurguladı.

Kültürde ve sanatta, sosyal ve spor faaliyetleri alanında da önemli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu 1. Amatör Küme’de şampiyon olan Altınordu Belediyespor futbol takımının önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımının da çok özverili bir çalışma ile başarılar elde ettiğini dile getiren Tekintaş, spor alt yapılarına da önem vererek amatör sporlara desteklerinin süreceğini aktardı.

Yaptığı sunumun ardından bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bir gelecek inşa etmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve doğru işler yapmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Tekintaş, “Altınordu halkı olarak, Altınordu’ya katkı sunan, bu şehirde yaşayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin geçtiği süreç içerisinde, Altınordu Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları kullanarak bir gelecek inşa etme mücadelesini tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken eksikliklerimiz olabiliyor, ancak yanlış yapmamaya özen gösteriyoruz. Bu süreci bu güne kadar hep bu doğrultuda yürüttük ve aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile diyaloğumuz üst seviyede, bundan sonra da aynı seviyede devam edecek. Bir gelecek inşa ederken eve gidip başımızı yastığa koyduğumuzda ‘doğru işi yaptık’ dediğimiz işleri yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Gerçekleşen soru-cevap kısmının tamamlanması ile Altınordu Belediyesi 2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Altınordu Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu faaliyet raporunun oylanmasının ardından sona ererken Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ise 4 Mayıs Cuma günü yapılması kararlaştırıldı.