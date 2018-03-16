Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal görevinden istifa etti.
Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, görevinden istifa etti. Ünal, yaptığı ilk açıklamasında "İstifa dilekçemi dün itibariyle Genel Merkezime verdim. Gerekli açıklamayı daha sonra yapağım" dedi
Ünal’ın istifasının ardından yerine gelecek ismin AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Tekirdağ AK Parti İl Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapılacağını bildirdi.
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum