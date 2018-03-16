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Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal görevinden istifa etti.Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, görevinden istifa etti.

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal görevinden istifa etti.
Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, görevinden istifa etti. Ünal, yaptığı ilk açıklamasında "İstifa dilekçemi dün itibariyle Genel Merkezime verdim. Gerekli açıklamayı daha sonra yapağım" dedi
Ünal’ın istifasının ardından yerine gelecek ismin AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Tekirdağ AK Parti İl Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapılacağını bildirdi.

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