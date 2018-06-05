Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: 'Termik santrale hayır' diyorum

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da düzenlenen 'Trakya'da Çevre Sağlığı Sempozyumu'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya'da termik santral olamayacağını belirterek, "Ben de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 'Termik santrale hayır' diyorum" dedi.

Tekirdağ'da düzenlenen 'Trakya Çevre Sağlığı Sempozyumu'na TMMOB Koordinasyon Kurulu, Süleymanpaşa Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Ziraat Mühendisleri Odası, Tekirdağ Barosu, Trakya'da Çevre Platformu Derneği ve belediye yetkilileri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Trakya Çevre Platformu dönem sözcüsü avukat Gülşen Tufan, "Bugün bölgemizde 'planlama' adı altında, geleceğimizi ve değerlerimizi yok eden tehditleri kanıtları ile birlikte konuşacağız. Trakya'daki yaşam mücadelesinin ortaklaşa yapılması adına Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri meslek odaları ve sivil toplum örgütleri olarak 2013 yılında Trakya'da çevre mücadelesinin dayanışma içinde bir bütün halinde daha gür bir sesle dile getirilmesi adına 'Trakya Çevre Platformu' adı altında birleştik" diye konuştu.

Platformun amaçlarını anlatan Tufan, "Buradaki amaç, Trakya'nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal ve kültürel değerleri ile birlikte korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi hepimizin yaşamsal varlık sebebidir. Trakya'nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı olarak açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı. Trakya'da mücadeleyi bir bütün olarak sürdürebilmek iletişim ve dayanışmada bulunmak, toplumsal bilinç ve duyarlılığı artırmaktır amacımız" dedi.

'TERMİK SANTRAL TRAKYA İÇİN OLMAZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Trakya'daki çevre sorunlarına değinerek, şunları söyledi:

"Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ni düşündüğümüz zaman tamamı 1 milyon 800 bin nüfus var. Yani bu demektir ki her gün 1800 ton atık çıkıyor. 16 yıldır tek başına bir iktidar varsa ve Trakya, Türkiye'nin kalbi ise bu kalbin hep güçlü atması gerekiyor. Tekirdağ'ın ana vizyonlarından bir tanesi biliyorsunuz, sanayi vizyonu. 1970'lerde başlayan, 1980'lerde hızlanan ve 1990'lardan itibaren şaha kalkan bir sanayileşme var. Sanayi kirliliği ile birlikte gelmiş. Bu sefer başka bir çevre felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bugün hükümetin 2011'den beri yapmaya çalıştığı Ergene Havzası Temizleme Planı, bununla gurur duyuyoruz. 2011'den beri yapmaya çalıştığı ama halen daha 1 metre yol alınmayan daha doğrusu kirlilik konusunda yol alınmayan Trakya Çevre Eylem Planı. Şimdi biz Tekirdağ olarak günlük 5 bin litre arıtma kapasitesini 195 bin kapasiteye çıkardık. Renk parametresi giderilmediği için Yenicede eksi 47 kodunda 4,5 kilometre açığa derin deşarj yapılıyor. Sonuç ne olur bilemem; ama benim hala soru işaretlerim var."

Termik santrallere karşı olduğunu vurgulayan Başkan Albayrak, "Birçok projelerimizin örneğin; sahil projemizin üçüncü etabının 4 yıldır Başbakanlık'ta beklediği bir ortamda, termik santral projelerinin bir anda çok çabuk bir şekilde hızlı yürümesi bizi son derece düşündürüyor. Ama şunu biliyoruz ki termik santral Trakya için olmaz. Çevre dostları ve Trakyalılar bunun mücadelesini veriyor. Ben de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 'Termik santrale hayır' diyorum" dedi.

Sempozyumda Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ile Prof. Dr. Ahmet Yaraş katılımcılara, Trakya'daki bitki çeşitleri ve çevresel faktörlerle ilgili bilgi verdi.